Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини, без світла майже 31 тисяча родин - ДТЕК

Фото: https://t.me/dtek_ua

Російські окупанти минулої ночі значно пошкодили енергетичний об'єкт компанії "ДТЕК" в Одесі, наразі без електропостачання залишаються 30,8 тис. родин, повідомила пресслужба ДТЕК.

"Вночі ворог значно пошкодив енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі. Через обстріли без електропостачання наразі залишаються 30,8 тис. родин", йдеться у повідомленні ДТЕК у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Енергетики працюють на місці, розбирають завали. Далі почнуться ремонти.

"Першочергове завдання - відновити живлення обʼєктів критичної інфраструктури, щоб дати тепло та воду в домівки", - зазначено у повідомленні.