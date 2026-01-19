Інтерфакс-Україна
11:04 19.01.2026

Шлях до миру в Україні обговорять у вівторок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

"Шлях до миру в Україні: силою чи згодою?" така сесія запланована у вівторок, 20 січня, у 17:45 (тут і далі за місцевим часом) у програмі Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, який офіційно відкрив свою роботу в понеділок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Серед спікерів в ній заявлені міністри закордонних справ України, Фінляндії та Канади Андрій Сибіга, Еліна Валтонен, Аніта Ананд, а також сенатор від Північної Кароліни (республіканець) Том Тілліс та головний редактор Politico (Європа) Джаміль Едмонд Андерліні.

"У 2025 році спостерігався потік інтенсивних трансатлантичних зусиль, спрямованих на припинення конфлікту в Україні. Зараз увага зосереджена на тому, чи можна досягти угоди, яка забезпечить справедливий і тривалий мир, і які гарантії безпеки можна надати. Чого може прагнути досягти Київ разом зі своїми партнерами на полі бою та поза ним?" – такий анонс цієї відкритої сесії, яка була розроблена у співпраці з Politico.

Виступ президента України Володимира Зеленського цього року у програмі конференції наразі відсутній, хоча в анонсі Українського дому, який знову працюватиме у Давосі, він анонсований на вівторок на 14:30.

Та згідно із сайтом ВЕФ, в 14:00 на форумі заплановано півгодинне спеціальне звернення президента Франції Емманюеля Макрона, а в 14:30 розмова з міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Минулого року окрім виступу президента України у програмі ВЕФ було дві сесії безпосередньо щодо України.

Однією з основних подій ВЕФ 2026 очікується виступ президента США Дональда Трампа, який має відбутися у середу, 21 січня, з 14:30 по 15:15.

Трамп раніше повідомляв, що готовий зустрітися у Давосі із Зеленським. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров у неділю також повідомив, що за підсумками двосторонніх консультацій у Сполучених Штатах домовлено продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі. А раніше британська The Telegraph писала, що у Давосі може бути підписана угода про відновлення між Україною і США на суму $800 млрд.

"Ми готуємося до наступного тижня, щоб зустрічі в Давосі були продуктивними, були правильними, потрібен чіткий зміст – зміст зустрічей, зміст документів. Зараз точно не час для гучних і пустих розмов, для формальних зустрічей. Треба, щоб були результати для реальних людей – для українців, для всіх європейців, для американців ", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у п'ятницю, 16 січня.

З сесій, які можуть торкатися теми України, в офіційній програмі ВЕФ 2026 варто виділити "Посеред хаосу" за участі нобелевської лауреатки з України Олександри Матвійчук у вівторок в 13:30. "Оскільки кількість країн, які переживають війну або нестабільність, продовжує зростати, що стоїть на кону для нинішнього та майбутніх поколінь, якщо фізичні та психологічні втрати для цивільного населення в зонах конфліктів залишаться невирішеними?" – так заявлена ця сесія.

Окрім того у вівторок у 16:30 також відбудеться розмова "Майбутнє війни" ведучого Фаріда Закарії з CNN із виконавчим головою та генеральним директором Relativity Space Еріком Шмідтом, який активно допомагає Україні.

Ранок середи у 9:00 відкриється сесією "Чи може Росія підтримувати економіку воєнного часу?", в 10:15 – "Чи може Європа захистити себе?" за участі президентів Польщі та Фінляндії Кароля Навроцького та Олександра Стубба, а також генсека НАТО Марка Рютте.

Серед провідних гостей форуму, які виступатимуть та можуть говорити про Україну, також варто виділити президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн (виступ у вівторок 10:50), прем'єр-міністра Канади Марк Карні (вівторок 16:30), канцлера Німеччини Фрідріха Мерца (четвер 11:30).

На полях форуму з 19 до 22 січня працює "Український дім" з дискусійною програмою, організаторами якого виступили Фонд Віктора Пінчука, Ukraine-Moldova American Enterprise Fund і Horizon Capital.

Крім організації традиційного Українського сніданку та співорганізації Українського дому, Фонд Пінчука у співпраці з Офісом президента України також презентує новий проєкт "Україна: на передовій майбутнього", організований у партнерстві з PinchukArtCentre та Офісом президента України, а 22 січня відбудеться традиційний Український сніданок у Давосі, який об'єднає політичних лідерів, керівників бізнесу та представників громадянського суспільства з метою обговорення ролі України у формуванні майбутнього Європи та світу.

У 2024 році видання POLITICO визнало Український дім у Давосі з виставкою Deciding Your Tomorrow, організованою Фондом Пінчука, найкращим павільйоном.

