Sigma+ завершила аудит трьох ЖК компанії bUd development у межах програми відновлення

Інжинірингово-консалтингова компанія Sigma+ завершила комплексний аудит трьох житлових комплексів компанії bUd development та оновила строки завершення будівництва, а саме ЖК Salut, ЖК Symbol та ЖК Arsenal House, повідомили у пресслужбі Sigma+.

Аудит охоплював технічні, фінансові та юридичні аспекти реалізації кожного з проєктів. Його результати були представлені передусім покупцям та ініціативним групам мешканців цих проєктів і підтвердили формування bUd development та Sigma+ системної основи для активного відновлення будівництва та введення об’єктів в експлуатацію у заявлені строки.

"Саме для них (покупців) ключове розуміння, що аудит пройшов успішно, управлінські рішення ухвалені, інвестування в об’єкти буде продовжуватися. Це означає, що будівництво переходить в активний режим і проєкти мають підтверджений шлях до завершення та введення в експлуатацію у заявлені строки", — цитує у релізі слова СЕО Sigma+ Анни Лаєвської.

За результатами аудиту були оновлені строки завершення будівництва: ЖК Salut перший будинок — III квартал 2028 рок, другий - III квартал 2030 року, ЖК Symbol — IV квартал 2027 року, Arsenal House — IV квартал 2028 року.

Комерційний напрям Sigma+ разом із юридичним провів аудит усіх укладених договорів на кожному з об’єктів, що дозволило сформувати реєстри вільних для продажу лотів і визначити товарні залишки, а також оцінити обсяги дебіторської заборгованості фізичних осіб. На цій основі були розроблені програми реструктуризації боргових зобов’язань.

Зокрема, в В ЖК Symbol вільні 40,52% від загальної житлової площі, в ЖК Salut — 57,25%, в Arsenal House — 62,57%. Сума дебіторської заборгованості На ЖК Symbol по квартирам становить 82 637 420 грн, на Arsenal House — 28 951 823 грн, а відповідно до умов укладених договорів у ЖК Salut цей показник сягає 270 892 660 грн.

Значні товарні залишки у поєднанні зі зміною підходів до ціноутворення та загальної стратегії продажів, яку розробляє і реалізує команда Sigma+, забезпечують необхідну дохідну частину кожного з проєктів.

За словами директора з будівництва Sigma+ Віктора Климчука, паралельно тривав будівельно-технічний напрям аудиту. "Ми провели детальну оцінку фактичного технічного стану кожного об’єкта та відповідності проєктної і робочої документації реальному виконанню робіт. Це дозволило синхронізувати проєктні рішення, кошториси та графіки будівництва і сформувати реалістичну технічну базу для подальшої добудови", - повідомив Климчук.

Значна частина аудиту була зосереджена на перевірці кошторисної частини кожного об’єкта. Команда Sigma+ отримала від bUd development повний пакет вихідних даних і проєктної документації та спільно з партнером актуалізувала розцінки, тендерні позиції й бюджетні картки, а також бюджет завершення будівництва.

Окремо фахівці Sigma+ провели аудит повноти дозвільної документації, аналіз ризиків та сформували фінансові моделі будівництва за трьома сценаріями, які враховують різні варіанти майбутніх продажів нерухомості.

"За результатами аналізу дохідної та витратної частин проєктів, а також з урахуванням обсягів дебіторської заборгованості фізичних осіб, було підтверджено економіку та очікувану прибутковість проєктів. Команда Sigma+ сформувала cash flow завершення будівництва, а також графіки фінансування та реалізації будівельних робіт, що підтвердило можливість переходу проєктів до наступного етапу", — коментує Юлія Мартинюк, фінансова директорка Sigma+.

Відновлення фінансування і активну фазу будівельних робіт уже розпочато. На ЖК Salut старт будівництва та фінансування відбулися з кінця грудня 2025 року, на ЖК Symbol будівельні роботи стартували в січні 2026 року. Щодо Arsenal House, відновлення робіт заплановане на пізніший період з огляду на технічну складність проєкту, його преміальний сегмент, залежність від постачання імпортних оздоблювальних матеріалів.

У межах комплексного аудиту окремий напрям перевірки стосувався оцінки чинних умов договорів розтермінування. Було сформовано реєстри заборгованості та розроблено варіанти реструктуризації боргових зобов’язань з урахуванням особливостей укладених договорів і фінансових моделей розвитку проєктів. Оновлені строки розтермінування синхронізовані з оновленими строками будівництва.

Як повідомлялося, восени 2025 року Sigma+ оголосила про плани добудови чотирьох проєктів у Києві, а саме ЖК SALUT!, Symbol, Oasis та Arsenal House від bUd development. У 2026 році в планах компанії залучення $200 млн іноземних інвестицій для добудови проблемних проєктів, будівництво яких було призупинено через брак фінансування та інші причини. Наразі аналізуються біля 500 тис. кв. м нерухомості, з яких 390 тис. кв. м - житлової.

За даними Opendatabot, власником та кінцевим бенефіціаром зареєстрованого у грудні 2024 року ТОВ "Сігма Інжиніринг Плюс" (Київ) вказана СЕО компанії Анна Лаєвська.