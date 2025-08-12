Інтерфакс-Україна
Економіка
14:22 12.08.2025

Perfect Group вийшов із двох спільних з Saga Development проєктів ЖК

Девелопер Perfect Group завершив свою участь у проєктах київських житлових комплексів Philadelphia та Franklin, які компанія реалізувала у партнерстві з Saga Development.

"Сьогодні ми разом із Perfect Group завершили їхню участь у двох знакових проєктах – Philadelphia та Franklin. Відтепер ці об'єкти повністю під управлінням Saga Development", – повідомив засновник Saga Development Андрій Вавриш у Facebook.

Керівник проектів Perfect Group Олексій Коваль в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" уточнив, що це рішення було ухвалене ще навесні 2025 в межах стратегії консолідації портфеля.

"Сьогодні надзвичайно важливо зосереджувати ресурси на тих об’єктах, де ми можемо максимально використати власні будівельні та управлінські компетенції. В Україні девелопер часто поєднує функції будівельної компанії, тоді як у світі він займається усім, окрім самого будівництва, яке виконує підрядник. В нашому партнерстві з SAGA Perfect Group відповідала за будівельну експертизу та зведення, SAGA — за маркетинг і концептуальні рішення", - повідомив Коваль.

За його словами, хоч обов’язки в проєктах не були чітко розмежовані, кожна компанія зосереджувалася на своєму напрямі та брала на себе відповідальність за окремі аспекти роботи.

За словами Вавриша, Saga Development завершить проєкти самостійно або з новими партнерами. Роботи на будівельному майданчику ЖК Philadelphia стартують за кілька тижнів і мають завершитися навесні 2026 року.

Умови виходу з партнерства не розголошуються, в тому числі тому, що "економіка проєктів непроста і важко точно враховувати прибутки та витрати".

"В умовах сучасного ринку, де основні продажі відбуваються на фінальних етапах будівництва, девелопер довше фінансує об’єкт власним коштом, а прибуток з’являється лише після завершення. Однак саме ця ситуація і потребує концентрації на проєктах, які можна реалізувати найбільш ефективно", - повідомив Коваль.

Він додав, що Perfect Group цінує понад 10 років співпраці із SAGA Development та продовжує спільну роботу над житловим районом "Рибальський", ЖК KANDINSKY Odessa Residence, KYЇVPROEKT City Space та "Новий Поділ". Серед власних проєктів Perfect Group — апарт-готель Velmy, ЖК Stanford, ЖК 7 Kvartal, ЖК Лебединий Guest House, ЖК Riverdale, клубний будинок La Manche, ЖК New Tone та інші.

В цілому у портфелі заснованої 1991 року Perfect Group 96 будинків житлової та комерційної нерухомості загальною площею 1,2 млн кв. м.

Saga Development заснована 2015 року, у портфелі 12 зданих в експлуатацію будинків у семи ЖК, дев’ять проєктів на різних етапах реалізації. У 2024 році компанія повідомила про партнерство із BGV Group Management у проєкті Boston Creative House.

