Українці активізували закупівлю дров, їх для всіх вистачить – "Ліси України"

Українці починають купувати більше дров, у вівторок було реалізовано найбільший обсяг із початку року — 8 тис. куб. м, що становить майже 1000 вантажівок, повідомив генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

"За два тижня лютих морозів багато хто спалив запас, який планував розтягнути до березня. Тож доводиться докуповувати. Це стосується як населення, так і соцсфери. Але жодних причин панікувати немає. Лісівники дуже ретельно поставилися до завдання уряду — заздалегідь готувалися до зими, створили великі склади", – наголосила пресслужба держпідприємства.

За даними "Лісів України", на складах підприємства знаходиться понад 200 тис. куб. м дров. Обсяги заготівлі ресурсу з кожним днем зростають і склади постійно поповнюються. Дрова є по всій Україні — практично в усіх лісництвах.

Держпідприємство встигає задовольняти всі заявки на дрова від військових частин і надавати підтримку людям, які тимчасово переїхали з великих міст у сільську місцевість. Складності, за даними лісників, наразі мають тільки господарства, більшість території яких віднесена до природно-заповідного фонду, проте таких — одиниці.

"Незважаючи на зростання вартості палива та складні умови заготівлі, ціну на дрова для населення ми зафіксували до завершення опалювального сезону. Якщо ви вперше купуєте дрова — звертайтеся: обов’язково все покажемо, розкажемо й допоможемо. Без тепла нікого не залишимо", – запевнили в "Лісах України".