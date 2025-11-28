Інтерфакс-Україна
Економіка
18:20 28.11.2025

Кабмін переводить ДП "Ліси України" у статус акціонерного товариства - Свириденко

Фото: https://www.facebook.com/ForestsOfUkraine

Кабінет міністрів переводить ДП "Ліси України" у статус акціонерного товариства, але 100% акцій залишаються у власності держави, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Сьогодні на засіданні уряду ухвалили низку рішень, які важливі для стабільності та розвитку лісової галузі. ДП "Ліси України" переходить у статус акціонерного товариства. Робимо це для того, щоб забезпечити більш ефективну модель корпоративного управління з прозорою звітністю та підвищити конкурентоспроможність підприємства", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду в пʼятницю.

За її словами, перетворення підприємства в акціонерне товариство не передбачає приватизації - 100% акцій залишаються у власності держави.

Теги: #ліси_україни #ат

