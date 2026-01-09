IT-Enterprise у 2025р залучив у клієнти "Дарницю", Rozetka, "МХП Легко", Ощадбанк та ще 24 компанії

Фото: IT-Enterprise

Українська продуктова IT-компанія IT-Enterprise, великий гравець на українському ринку цифрової трансформації бізнесу та держсектору, у 2025 році збільшила число клієнтів корпоративного сегменту на 28 компаній, поміж яких - Rozetka, "МХП Легко", Ощадбанк, "Дарниця", "Аккорд Імпорт" та "Тойота-Україна", йдеться у пресрелізі IT-Enterprise за підсумками минулого року.

"За рік портфель IT-Enterprise зріс на 28 клієнтів, серед них "Дарниця", "МХП Легко" та Ощадбанк… Позбуваємося в Україні токсичного ворожого софту, мотивуючи бізнес використовувати більш безпечні та якісні українські продукти", – наводяться в релізі слова СЕО та засновника IT-Enterprise Олега Щербатенка.

Зазначається, що наразі у портфелі компанії є представники великого бізнесу, благодійні фонди, державні структури та оборонний сектор.

За словами Щербатенка, разом із заміною ворожого софту ще двома драйверами розвитку компанії є допомога клієнтам в підвищенні ефективності їхньої роботи в умовах війни та кадрової кризи та створення цифрової екосистеми продуктів для управління великим, середнім та малим бізнесом. Основними продуктами він назвав MASTER, SmartTender та Signy.online.

Згідно з релізом, крім загальносвітового тренду навколо штучного інтелекту на IT-ринку є ще три трендові функціональні напрями: управління фінансами (бюджетування, казначейство, консолідація, собівартість тощо), цифровізація HR-процесів (рекрутинг, онбординг, управління персоналом) та розумне виробництво. Серед перспективних галузей — мілітарі-виробництво, агро, харчова промисловість, ритейл та e-commerce.

"Важливе не просто впровадження одного чи кількох програмних продуктів, а комплекс інструментів, що допоможуть перейти на сучасні цифрові підходи в управлінні", – зазначив Щербатенко.

Українська продуктова IT-компанія IT-Enterprise працює 38 років. За її даними, серед топ-202 найбільших приватних компаній України за версією видання "Forbes Україна", кожна друга є клієнтом IT-Enterprise, у тому числі INTERPIPE, "Нібулон", "ДТЕК", "Суспільне мовлення", благодійний фонд "Повернись живим", банк "Креді Агріколь", "Укрнафта", "Укрпошта".