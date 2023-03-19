Економіка

22:23 19.03.2023

Голова SoftServe заявив про перелом на ринку праці в IT

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Голова SoftServe заявив про перелом на ринку праці в IT

Ринок праці в українському секторі IT відреагував як на погіршення глобальної ситуації в секторі зі скороченням інвестицій, так і на неготовність нових клієнтів користуватися послугами українських IT-компаній в умовах війни, повідомив співзасновник і член ради директорів SoftServe Тарас Кицмей.

"Був завжди ринок працівника: 3-5 вакансій на працівника, а зараз навпаки - 1 вакансія на 3-5 працівників", - сказав він на "Саміті експортерів", організованому виданням "Форбс Україна" в Києві цього тижня.

Кицмей зазначив, що нові клієнти майже не приходять в Україну, оскільки вважають на тлі новин у світових ЗМІ високими ризики бізнесу з Україною і мають можливості працювати з компаніями з інших країн.

SoftServe входить до списку найбільших сервісних ІТ-компаній України. Згідно з інформацією на сайті компанії, у неї близько 13 тис. працівників і 47 офісів у 14 країнах світу. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США). Центри розробки компанії розташовані у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді, Тернополі, Одесі, Вінниці та Хмельницькому, а також у Польщі, Болгарії, Румунії та країнах Латинської Америки.

 

 

Теги: #клієнти #softserve

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