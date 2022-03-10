Події

16:56 10.03.2022

Клієнти ПриватБанку з початку війни перевели в готівку на касах торгових точок понад 1 млрд грн

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Клієнти державного ПриватБанку (Київ) з початку війни перевели в готівку на касах торгових точок понад 1 млрд грн через сервіс "Готівка на касі", повідомила пресслужба банку в четвер.

Щоденно операції з видачі готівки здійснювалися в 7 тис. POS-терміналів ПриватБанку.

За інформацією пресслужби, сьогодні зняти до 6 тис. грн можна на касах 21 національних та регіональних торгових мереж, аптек та АЗС, зокрема "Сільпо", АТБ, "Новус" та "Варус".

Зазначається, що ПриватБанк планує найближчими днями підключити ще 16 торгових мереж та АЗС, ще в 11 проводять тестування технології та готуються до надання послуги.

Теги: #банк #зняття #готівка #клієнти
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