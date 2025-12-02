Клієнти банків отримали змогу в режимі 24/7 відстежувати проходження своїх платежів – НБУ

Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) із 1 грудня 2025 року запровадив у системі електронних платежів (СЕП) трекінг-сервіс платіжних операцій (ТрекСЕП), який дає змогу фізичним та юридичним особам у режимі 24/7 відстежувати проходження платежів від моменту ініціювання до зарахування коштів.

"Завдяки трекінг-сервісу в СЕП клієнти отримають простий інструмент контролю за своїми платежами в реальному часі, а банки та інші надавачі платіжних послуг зможуть зменшити операційні витрати на з’ясування статусу переказів", – зазначив директор департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк.

Як зазначено на сайті регулятора, сервіс дозволяє платникам і отримувачам коштів бачити статус операції (зокрема, "ініційований", "опрацьовується банком", "очікує оброблення в СЕП", "зарахований на рахунок отримувача") та час проходження ключових етапів. Йдеться передусім про перекази між рахунками за реквізитами/IBAN, включно з миттєвими переказами через СЕП.

Ключовим елементом роботи ТрекСЕП є універсальний унікальний ідентифікатор платіжної операції UETR (Unique End-to-End Transaction Reference). За цим кодом користувач може отримати детальну інформацію про рух коштів за конкретною операцією без розкриття персональних даних, уточнили в НБУ.

Регулятор нагадав, що з 1 квітня 2026 року всі учасники СЕП будуть зобов’язані формувати UETR для кожної операції, надавати ідентифікатор платнику та передавати до ТрекСЕП інформацію про статус виконання переказу.

За даними Нацбанку, трекінг-сервіс є елементом дорожньої карти розвитку СЕП на 2025-2030 роки. Перехід на нове покоління системи СЕП-4 на базі ISO 20022 та запуск миттєвих кредитових переказів забезпечують вищу прозорість, швидкість і зручність міжбанківських розрахунків.

Серед подальших кроків розвитку СЕП – запровадження мультивалютних операцій, інтеграція з інфраструктурою SEPA для транскордонних переказів з країнами ЄС, розширення застосування стандарту ISO 20022, надання прямого доступу до СЕП окремим небанківським надавачам платіжних послуг, а також впровадження інструментів оцінки ризиків платіжних операцій на основі сучасної аналітики та технологій штучного інтелекту.

Як повідомлялося, СЕП Нацбанку у 2024 році обробила 483,9 млн платежів на суму 241 трлн грн, що на 14,5% більше за кількістю та на 14,8% більше за сумою, ніж у 2023 році, також обсяг платежів, оброблених через СЕП за минулий рік, перевищив ВВП України в 31,5 рази (у 2023 році - у 32,1 рази), денне співвідношення операцій до ВВП становило 8,6%, а для досягнення обсягу ВВП знадобилося 11 операційних днів.