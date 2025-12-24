Зеленський підписав закон щодо підвищення податку на прибуток банків до 50%

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зобов’язує банки в 2026 році платити податок на прибуток за підвищеною вдвічі ставкою – 50% (законопроєкт №14097), повідомив очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як повідомлялось, відповідний закон (№14097) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році Верховна Рада прийняла 272 голосами за необхідного мінімуму в 226 голосів.

За словами першого заступника профільного фінансового парламентського комітету Ярослава Железняка, податок за такою ставкою банки сплачуватимуть щокварталу наступного року і першого кварталу 2027-го, тож це має принести бюджету додатково 15-23 млрд грн у 2026 році та близько 5 млрд грн – у 2027-му.

Це вже третє з початку повномасштабного вторгнення Росії підвищення податку для банків до 50%, але перші два рази – 2023-го та 2024 року – Рада приймала це рішення заднім числом – восени.

Проте Гетманцев зауважив, що законом передбачено й кілька інших змін.

"Зокрема, ми відкоригували оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок. Власне, ті люди, які поїхали з окупованих територій, вони не повинні враховувати у своєму неоподатковуваному мінімумі нерухоме майно, яке вони там лишили", - зауважив Гетманцев, коментуючи документ.

Він додав, що попередня норма, яка передбачала таке врахування, була прибрана із закону.

Крім того, за словами голови комітету, документом значно покращено інститут "Клубу білого бізнесу", а саме: уточнено умови перебування платників податків. Згідно з порівняльною таблицею до документу, змінюються критерії середньомісячної нарахованої та/або виплаченої заробітної плати для податкових агентів – юридичних осіб (має дорівнювати/перевищувати розмір середньої зарплати у відповідній галузі та регіоні, помноженої на коефіцієнт 1,1 та бути не менше розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року). Також чітко визначається, що контролюючими органами не розпочинаються податкові перевірки з дня, наступного за днем оприлюднення переліку.

"Ми прибрали ті норми, які були зайвими, які, власне, робили цей інститут менш комфортним, ніж він повинен бути для білого бізнесу", - зазначив Гетманцев.

Також закон відтерміновує впровадження еАкцизу до 1 листопада 2026 року, звільнює банки від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізосіб, продовжує до 1 січня 2029 року ПДВ-пільги у сфері енергетики і до 1 січня 2027 року - ПДВ-пільги на БПЛА, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання для оборони.

Крім того, законом скасовується єдиний податок для охоронної діяльності, обов’язок нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов’язання за операціями, звільненими від оподаткування відповідно до пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ (товарів, кінцевим отримувачем яких відповідно до сертифіката кінцевого споживача або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, Міноборони, ЗСУ та інші військові формування).

Наостанок, законом вносяться зміни до закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".