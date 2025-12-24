Інтерфакс-Україна
Економіка
19:00 24.12.2025

Зеленський підписав закон щодо підвищення податку на прибуток банків до 50%

3 хв читати
Зеленський підписав закон щодо підвищення податку на прибуток банків до 50%
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зобов’язує банки в 2026 році платити податок на прибуток за підвищеною вдвічі ставкою – 50% (законопроєкт №14097), повідомив очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як повідомлялось, відповідний закон (№14097) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році Верховна Рада прийняла 272 голосами за необхідного мінімуму в 226 голосів.

За словами першого заступника профільного фінансового парламентського комітету Ярослава Железняка, податок за такою ставкою банки сплачуватимуть щокварталу наступного року і першого кварталу 2027-го, тож це має принести бюджету додатково 15-23 млрд грн у 2026 році та близько 5 млрд грн – у 2027-му.

Це вже третє з початку повномасштабного вторгнення Росії підвищення податку для банків до 50%, але перші два рази – 2023-го та 2024 року – Рада приймала це рішення заднім числом – восени.

Проте Гетманцев зауважив, що законом передбачено й кілька інших змін.

"Зокрема, ми відкоригували оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок. Власне, ті люди, які поїхали з окупованих територій, вони не повинні враховувати у своєму неоподатковуваному мінімумі нерухоме майно, яке вони там лишили", - зауважив Гетманцев, коментуючи документ.

Він додав, що попередня норма, яка передбачала таке врахування, була прибрана із закону.

Крім того, за словами голови комітету, документом значно покращено інститут "Клубу білого бізнесу", а саме: уточнено умови перебування платників податків. Згідно з порівняльною таблицею до документу, змінюються критерії середньомісячної нарахованої та/або виплаченої заробітної плати для податкових агентів – юридичних осіб (має дорівнювати/перевищувати розмір середньої зарплати у відповідній галузі та регіоні, помноженої на коефіцієнт 1,1 та бути не менше розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року). Також чітко визначається, що контролюючими органами не розпочинаються податкові перевірки з дня, наступного за днем оприлюднення переліку.

"Ми прибрали ті норми, які були зайвими, які, власне, робили цей інститут менш комфортним, ніж він повинен бути для білого бізнесу", - зазначив Гетманцев.

Також закон відтерміновує впровадження еАкцизу до 1 листопада 2026 року, звільнює банки від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізосіб, продовжує до 1 січня 2029 року ПДВ-пільги у сфері енергетики і до 1 січня 2027 року - ПДВ-пільги на БПЛА, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання для оборони.

Крім того, законом скасовується єдиний податок для охоронної діяльності, обов’язок нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов’язання за операціями, звільненими від оподаткування відповідно до пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ (товарів, кінцевим отримувачем яких відповідно до сертифіката кінцевого споживача або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, Міноборони, ЗСУ та інші військові формування).

Наостанок, законом вносяться зміни до закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Теги: #податок #закон #банки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:22 19.12.2025
Рада ухвалила закон про наставництво для дітей від 10 років

Рада ухвалила закон про наставництво для дітей від 10 років

18:11 18.12.2025
НБУ: після досягнення миру банки мають зменшувати частку держсектору в кредитах

НБУ: після досягнення миру банки мають зменшувати частку держсектору в кредитах

16:32 18.12.2025
Рада запровадила нові інструменти підтримки кінематографії: фінансування девелопменту, нацрібейт і відшкодування відсотків за кредитами

Рада запровадила нові інструменти підтримки кінематографії: фінансування девелопменту, нацрібейт і відшкодування відсотків за кредитами

13:20 18.12.2025
Рада ухвалила закон про академічну доброчесність

Рада ухвалила закон про академічну доброчесність

10:14 18.12.2025
НБУ визначив режим роботи СЕП і банків на кінець 2025 року і початок 2026-го

НБУ визначив режим роботи СЕП і банків на кінець 2025 року і початок 2026-го

13:51 15.12.2025
Раді пропонують ухвалити новий закон "Про політичні партії"

Раді пропонують ухвалити новий закон "Про політичні партії"

20:58 10.12.2025
Російський закон про "безхазяйне" майно на ТОТ грубо порушує основоположні норми міжнародного права та права людини – МЗС України

Російський закон про "безхазяйне" майно на ТОТ грубо порушує основоположні норми міжнародного права та права людини – МЗС України

16:40 03.12.2025
Рада підняла податок на прибуток банків у 2026р з 25% до 50%

Рада підняла податок на прибуток банків у 2026р з 25% до 50%

12:39 02.12.2025
Клієнти банків отримали змогу в режимі 24/7 відстежувати проходження своїх платежів – НБУ

Клієнти банків отримали змогу в режимі 24/7 відстежувати проходження своїх платежів – НБУ

15:49 22.08.2025
Надходження від "податку на Google" за 6 міс. зросли на 26% в євро та на 23% в доларах

Надходження від "податку на Google" за 6 міс. зросли на 26% в євро та на 23% в доларах

ВАЖЛИВЕ

АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

Через масовану атаку РФ майже повінстю знеструмлені Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області – глава Міненерго

Держбюджет-2026 у разі продовження війни потребує збільшення видатків мінімум на 325 млрд грн – Підласа

Revolut попередив про закриття рахунків українців з 22 лютого 2026 року

Зростання реального ВВП України прискорилося до 3,6% у листопаді через пізніший збір кукурудзи - ІЕД

ОСТАННЄ

З вересня 2025р. РФ зруйнувала чи пошкодила понад 50% генерації ДТЕК – СЕО

ДТЕК ініціює створення Коаліції охочих швидко відбудувати енергетику України – СЕО

Комісія заблокованого з квітня першого конкурсу на нову генпотужність прийме рішення без повторного перегляду пропозицій – Міненерго

Гетманцев запитав Мінфін про причину зволікання з дозволом для ДПС блокувати сайти нелегальної торгівлі алкоголем і тютюном

"Хмельницькобленерго" та EDF узгодили технічні параметри модернізації електромереж в межах проєкту переходу на напругу 20 кВ

Розробками "Метінвесту" від підземних "криївок" і шпиталів зацікавилася Армія США – СЕО

Novus, Rozetka та Liga prim надали можливість витрачати кошти нацкешбеку та "Зимової підтримки" на товари в мережах

ПриватБанк запустив гарячу лінію для ветеранів та людей з інвалідністю

Обсяг імпорту газу в 2025р. складе 6 млрд куб. м – комерційний директор "Нафтогазу"

Ціни на подобову оренду житла в Карпатах напередодні свят зросли на 67% - OLX

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА