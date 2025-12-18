Інтерфакс-Україна
Економіка
10:14 18.12.2025

НБУ визначив режим роботи СЕП і банків на кінець 2025 року і початок 2026-го

Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи у період завершення 2025 року та на початку 2026-го.

Як повідомив регулятор, у цей період, як і протягом усього 2025 року, СЕП працюватиме цілодобово у режимі 24/7 з датою поточного календарного дня згідно з технологічним регламентом.

Водночас Нацбанк врахував звернення Державної казначейської служби України (Держказначейства) щодо обмеження її роботи у СЕП у зв’язку із завершенням звітного року. 31 грудня 2025 року та 1 січня 2026 року через СЕП не прийматимуться платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Держказначейства.

Зокрема, 30 грудня 2025 року СЕП працює у штатному режимі 24/7, валютний ринок України, депозитарій та інші системи працюють у звичайному режимі. Розрахунки Держказначейства за платежами з погашення та обслуговування держборгу в іноземній валюті, зокрема з датою валютування 31 грудня 2025 року, через Нацбанк та Укрексімбанк здійснюються до 13:00, а розрахунки у національній валюті з датою погашення 31 грудня 2025 року між Держказначейством та НБУ – до 16:00.

Також 30 грудня, 31 грудня 2025 року та 1 січня 2026 року у звичайному режимі працюватимуть система кількісного обліку депозитних сертифікатів "Сертиф", автоматизована інформаційна система Нацбанку "Кредитні договори з нерезидентами", а кліринг і розрахунки в національної платіжної системи "Простір" виконуватимуться у звичайному режимі.

Для забезпечення безперебійної роботи банківської системи регулятор зобов’язав банки завчасно підкріпити операційні каси та банкомати готівкою різних номіналів. На 31 грудня Нацбанк, за потреби, передбачив можливість підкріплення кас банків готівкою до 12:00, а 1 січня 2026 року емісійно-касові операції в банківській системі здійснюватимуться у звичайному режимі.

Водночас постановою встановлено строки подання банками окремих файлів статистичної звітності та звітності про активні операції на початку 2026 року (перші – з 2 січня), а дія документа визначена до 28 лютого 2026 року.

Порядок затверджено постановою правління НБУ від 16 грудня 2025 року, що набирає чинності наступного дня після офіційного опублікування.

