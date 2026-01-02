Інтерфакс-Україна
Економіка
12:34 02.01.2026

Індекс очікувань ділової активності у грудні-2025 став найвищим для цього місяця попри зниження – НБУ

Фото: НБУ

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк України (НБУ) розраховує за шкалою від 0 до 100, у грудні 2025 року становив 49,2 п., що трохи нижче рівня листопада (49,4 п.), але суттєво перевищує показник грудня 2024 року (45,9 п.) і є найвищим значенням для грудня за весь час опитувань.

"У грудні бізнес зберіг стримані оцінки поточної економічної діяльності. На настрої впливали, зокрема, погіршення безпекової ситуації, тривалі відключення електроенергії, зростання виробничих витрат і дефіцит кадрів, тоді як підтримували їх стійкий споживчий попит, надходження міжнародної допомоги та сповільнення інфляції", – підкреслив регулятор.

Найоптимістичнішими серед секторів у грудні знову були підприємства торгівлі, які десятий місяць поспіль зберегли позитивні оцінки: секторальний індекс становив 52,2 п. проти 53,8 п. у листопаді (у грудні 2024 року – 49,9 п.). У торгівлі й надалі очікують зростання товарообороту та закупівель, водночас оцінки товарних запасів залишаються стриманими, а маржі – зі схильністю до зниження.

У сфері послуг індекс у грудні зріс до 49,8 п. з 49,1 п. у листопаді (у грудні 2024 року – 44,5 п.) і майже наблизився до нейтрального рівня. Порівняно з попереднім місяцем респонденти поліпшили оцінки щодо нових замовлень і очікують подальшого збільшення обсягів наданих послуг та послуг у процесі виконання.

Водночас у будівництві індекс у грудні знизився до 47,6 п. з 50 п. у листопаді (у грудні 2024 року – 43,4 п.) на тлі сезонності робіт та перебоїв з енергопостачанням. Респонденти стриманіше очікують зростання обсягів будівництва і закупівлі послуг підрядників, тоді як оцінки закупівлі сировини та матеріалів не змінилися, доступність підрядників погіршилася, а оцінки нових замовлень дещо пом’якшилися.

Найбільш стриманими вдруге поспіль були оцінки промисловості: індекс у грудні становив 46,5 п. проти 46,8 п. у листопаді (у грудні 2024 року – 44,6 п.). Підприємства очікують подальшого зменшення виробництва та нових замовлень, зокрема експортних, а також скорочення незавершеного виробництва і запасів сировини, водночас зберігаючи позитивні оцінки щодо залишків готової продукції.

"У будівництві та торгівлі бізнес очікує помірнішого зростання цін, тоді як у промисловості та сфері послуг посилилися очікування щодо подорожчання як у постачальників, так і за власними цінами та тарифами", – зазначив Нацбанк.

Ситуація на ринку праці дещо пом’якшилася: будівництво і торгівля були оптимістичніші щодо чисельності працівників – відповідно 51,4 п. та 51,3 п., тоді як промисловість і послуги зберегли стримані оцінки – по 49 п.

Опитування проводилося з 4 до 23 грудня 2025 року. У ньому взяли участь 603 підприємства: 42,6% – промисловість, 25,5% – сфера послуг, 26,0% – торгівля, 5,8% – будівництво. За розміром 29,5% – великі, 29,2% – середні, 41,3% – малі.

При цьому 34% респондентів здійснюють експортно-імпортні операції, 9,5% – лише експортні, 17,9% – лише імпортні, 38,6% не здійснюють зовнішньоекономічних операцій.

