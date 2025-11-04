Інтерфакс-Україна
Економіка
11:09 04.11.2025

Оцінки ділової активності бізнесу у жовтні трохи погіршилися, але залишилися в позитивній зоні – НБУ

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у жовтні становив 50,3 пункту, що майже відповідає рівню вересня 2025 року (50,4 п.) і перевищує показник жовтня 2024 року (49,4 п.), повідомив Національний банк України (НБУ) на сайті.

"Бізнес у жовтні зберіг позитивні оцінки результатів власної економічної діяльності на тлі надходження зовнішньої фінансової підтримки, стійкого споживчого попиту та стабільної ситуації на валютному ринку", – зазначив регулятор.

Підприємства торгівлі зберегли найоптимістичніші оцінки серед секторів: секторальний ІОДА у жовтні навіть зріс до 54,3 п. з 54,0 п. у вересні та на 2,4 п. вище порівняно з жовтнем 2024 року. Така динаміка пояснюється достатньою пропозицією товарів нового врожаю, стійким споживчим попитом та уповільненням інфляції. Респонденти очікують збільшення товарообороту та закупівель товарів, одночасно прогнозуючи зниження торговельної маржі, але повільнішими темпами.

У будівництві індекс зріс до 53,3 п. (у вересні – 50,0 п. та у жовтні 2024 року – 49,6 п.) на тлі бюджетного фінансування відновлення інфраструктури та доріг, пожвавлення житлового будівництва та сезонного чинника. Будівельники також повідомили про зростання попиту на послуги підрядників на тлі очікуваного уповільнення зростання їх вартості, водночас респонденти відзначили поступове пом’якшення оцінок щодо їх доступності.

Промисловці у своїх оцінках стали стриманішими через руйнування виробничих потужностей та високі витрати на відновлення, оплату праці та енергоресурси: секторальний індекс у жовтні становив 48,8 п. (у вересні – 49,1 п. та у жовтні 2024 року – 49,8 п.). Респонденти очікували скорочення обсягів нових замовлень та запасів сировини, а також подальшого зменшення експортних замовлень, незавершеного виробництва і залишків готової продукції, зберігаючи при цьому позитивні очікування щодо випуску готової продукції.

Водночас, у сфері послуг ІОДА знизився і становив 48,7 п. порівняно з 49,4 п. у вересні, однак перевищив рівень жовтня 2024 року коли той складав 47,2 п., при цьому через ускладнення та здорожчання логістики, руйнування залізничної інфраструктури та дефіцит кадрів респонденти прогнозували скорочення нових замовлень на послуги, але очікували збереження зростання обсягів наданих послуг та послуг у процесі виконання.

Промисловість, будівництво та торгівля очікують на сповільнення зростання закупівельних цін постачальників, натомість сфера послуг прогнозує пришвидшення зростання витрат і відповідне підвищення цін на власні послуги.

"Ситуація на ринку праці залишалася неоднорідною: будівництво та торгівля очікують збільшення чисельності працівників, тоді як у промисловості та сфері послуг прогнозується скорочення персоналу", – повідомив Нацбанк.

Опитування проводилося з 6 до 23 жовтня 2025 року. У ньому взяли участь 593 підприємства: 43% – компанії промисловості, 26% – сфери послуг, 25,1% – торгівлі, 5,9% – будівництва. За розміром: 29,8% – великі підприємства, 28,5% – середні, 41,7% – малі.

При цьому 33,2% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 8,9% - лише експортні операції, 17,9% - тільки імпортні, 40,0% не здійснюють зовнішніх економічних операцій.

