Уряд у 2025р надав держкомпенсації на закладку 47 садів і 22 теплиць

Фото: https://me.gov.ua

Уряд у 2025 році в межах реалізації програми грантової підтримки бізнесу ухвалив 47 рішень про надання грантів на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства на суму 162,4 млн грн, а також 22 рішення для розвитку тепличного господарства на 110,8 млн грн, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.

У міністерстві уточнили, що ці проекти передбачають створення понад 6 тис. робочих місць: 157 постійних і 5407 сезонних у садівництві, а також 117 постійних і 280 сезонних у тепличному господарстві.

Крім того у березні 2025 року розпочав роботу Реєстр юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей. 33 компанії вже задекларували посіви промислових конопель на площі 3 124 га, що свідчить про зростання інтересу бізнесу до нішевих культур.

Ба більше, Кабінет Міністрів планує 2026 року запровадити нові інструменти підтримки, зокрема гранти на будівництво овочесховищ, щоб допомогти аграріям довше зберігати врожай, зменшити втрати продукції та зробити постачання овочів стабільним протягом року.

"Навіть у складних умовах війни аграрії не зупиняються й готові інвестувати в розвиток. Завдання держави – дати їм чіткі та прогнозовані інструменти: гранти, доступ до європейських ринків, зрозумілі умови роботи. Це дозволяє зберігати виробництво сьогодні, планувати інвестиції на завтра й посилювати конкурентоспроможність українського агросектору", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький, слова котрого наведено в повідомленні.