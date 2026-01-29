Інтерфакс-Україна
14:15 29.01.2026

"Укрнафта" за три роки держуправління сплатила державі майже 100 млрд грн

Упродовж трьох років державного управління АТ "Укрнафта", за оперативними даними, сплатило 96,7 млрд грн податків, зборів, митних платежів і дивідендів до державного бюджету, повідомила компанія у четвер.

"Результати "Укрнафти" є прикладом ефективного та відповідального державного управління, що вкрай важливо для країни в умовах повномасштабної війни. Йдеться не лише про фінансові показники, а й про довіру до держави як власника", — заявив очільник групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.

У 2025 році внесок "Укрнафти" становив 28,6 млрд грн податків і зборів та митних платежів та 5 млрд грн дивідендів.

Остаточні показники буде підтверджено після закриття фінансового року та проходження незалежного аудиту.

"Компанія дотримується чіткої фіскальної дисципліни. Ми розуміємо, що податкові надходження напряму підтримують Сили оборони, місцеві громади та загальну стійкість української економіки", — зазначив голова правління "Укрнафта" Богдан Кукура.

Загалом за три роки державного управління компанія, за оперативними даними, спрямувала до бюджету 81,4 млрд грн податків, зборів і митних платежів, а також 15,3 млрд грн дивідендів.

Як повідомлялося, за підсумками першого півріччя 2025 року "Укрнафта" отримала чистий прибуток у розмірі 5,2 млрд грн,. за підсумками 2024 року - 16,38 млрд грн.

АТ "Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК — UKRNAFTA. На балансі підприємства перебувають 1807 нафтових та 164 газових видобувних свердловин.

У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", які реалізують юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

