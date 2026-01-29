Інтерфакс-Україна
13:14 29.01.2026

«Укрнафта» сплатила майже 100 млрд грн на користь держави за три роки державного управління

За оперативними даними, упродовж трьох років державного управління «Укрнафта» сплатила 96,7 млрд грн податків, зборів, митних платежів і дивідендів до державного бюджету.

«Результати «Укрнафти» є прикладом ефективного та відповідального державного управління, що вкрай важливо для країни в умовах повномасштабної війни. Йдеться не лише про фінансові показники, а про довіру до держави як власника, стабільні надходження до бюджету та реальний внесок у стійкість та енергетичну безпеку країни», — підкреслив очільник Групи Нафтогаз Сергій Корецький.

У 2025 році внесок «Укрнафти» склав:

• 28,6 млрд грн податків і зборів та митних платежів;

• 5 млрд грн дивідендів.

Остаточні показники будуть підтверджені після закриття фінансового року та проходження незалежного аудиту.

«Компанія дотримується чіткої фіскальної дисципліни. Ми розуміємо, що податкові надходження напряму підтримують Сили оборони, місцеві громади та загальну стійкість української економіки», — зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

Загалом за три роки державного управління компанія, за оперативними даними, спрямувала до бюджету 81,4 млрд грн податків, зборів і митних платежів, а також 15,3 млрд грн дивідендів.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #укрнафта

