Офіційна позиція ТОВ НВК "ТЕХАВІАКОМ" щодо блокування роботи та фактичного знищення національного виробника оборонної продукції

Закликаємо запобігти знищенню оборонного заводу державного значення, виробничі потужності та потенціал якого створювався у незалежній Україні та, значною мірою, вже після початку повномасштабного вторгнення. Це завод, який пережив удари "Кинджалів" та "Шахедів", зміг відновити виробництво та готовий постачати свою продукцію на фронт.

В інформаційному просторі шириться теза від представників низки державних органів про те, що ТОВ "НВК "ТЕХАВІАКОМ" нібито є "фірмою-одноденкою", не дотримується термінів постачання продукції, є "недоброчесною" і "шахрайською", а сама продукція – нібито неналежної якості.

Ми змушені розкрити деталі нашої роботи, партнерства з ключовими компаніями оборонпрому та наслідки ворожих атак, про які мовчали з міркувань безпеки. Ці факти доводять: проти підприємства ведеться кампанія зі знищення, яка грає на руку ворогу. Готові надати всю підтверджуючу інформацію українським та закордонним медіа та представникам громадськості.

НВК "ТЕХАВІАКОМ" – частина великого оборонного ланцюга, а не "прокладка"

Наш завод – не "фіктивна компанія", а реальне конструкторське бюро та виробництво. Компанія заснована як кістяк фахівців, що складався історично, та створена ще у 2019 році на базі потужностей чернігівського заводу "ЧеЗаРа". Це стало наслідком трансформації бізнесу та збереження професійних кадрів після фактичної втрати Україною власної космічної галузі. Наші інженери та конструктори (вихідці з кращих КБ галузі) роками працюють над вузлами, без яких не їде і не стріляє українська бронетехніка.

Ми "по крихтах" зібрали висококваліфіковану команду конструкторів, інженерів та фахівців, які мають сотні років колективного унікального досвіду. Також ми налагодили співпрацю з вищими навчальними закладами.

Звинувачення у відсутності матеріально-технічної бази спростовуються нашою багаторічною інтеграцією у державний сектор економіки. Ми не просто "щось постачаємо" – ми є виробничими партнерами ключових оборонних підприємств України: ДП "Київський бронетанковий завод", ДП "ХКБМ ім. Морозова", ДП "Житомирський бронетанковий завод", ТОВ "Українська бронетехніка", ТОВ "НВК "ТЕХІМПЕКС та інші. Для вказаних підприємств ми проводили ремонтні роботи деталей\вузлів\частин військового призначення, виробляли та постачали продукцію та комплектуючі, що одразу встановлювалися на бронетехніку українського виробництва та постачалися на фронт.

Ми маємо власний чотиризначний літерний код розробника ААТА, присвоєний нам державним інститутом ще у 2019 році. Це маркер підприємства, яке розробляє власну конструкторську документацію, а не просто перепродує чуже.

Якість, підтверджена Космічним агентством

Називати нас "кустарним виробництвом" – це відверта неправда. Наша система управління якістю сертифікована за суворим міжнародним стандартом ISO 9001:2015. Більше того, наше виробництво пройшло технічний нагляд та сертифікацію у системі Державного космічного агентства України. Сертифікат, зареєстрований в реєстрі УкрСС КТ, підтверджує нашу спроможність проєктувати, виготовляти та випробовувати вироби не лише авіаційного, а й ракетно-космічного призначення. Чи проходять таку верифікацію "фірми-одноденки?".

Ми відновилися з попелу після ракетних ударів

Те, що слідство називає "відсутністю виробництва", насправді є результатом героїчних зусиль з його відновлення. Ворог чудово знає, куди бити.

Навесні та влітку 2025 року виробничі потужності ТОВ НВК "ТЕХАВІАКОМ" та компаній-партнерів знову стали ціллю серії жорстоких атак:

25 травня, 3 та 6 червня 2025 року: комбіновані удари знищили значну частину обладнання та готової продукції. Це зафіксовано експертними висновками ТПП.

комбіновані удари знищили значну частину обладнання та готової продукції. Це зафіксовано експертними висновками ТПП. У ніч з 20 на 21 липня 2025 року: прямим влучанням гіперзвукової ракети "Кинджал" та ударних БПЛА по цехах наших партнерів було знищено склад готової продукції та комплектуючих та імпортовану вибухову речовину.

Попри колосальні збитки, власники не вивели кошти, не згорнули бізнес та продовжують роботу над виконанням державних контрактів та своїх зобов’язань. У відбудову та відновлення були інвестовані власні кошти, і станом на сьогодні виробничий процес відновлено на 100%.

Виконання держконтрактів та якість продукції

В 2024 році ми підписали державні контракти на постачання ПВП 50/100/200. Умови були односторонніми, не підлягали обговоренню та фактично ставили виробника у повну залежність від замовника. Фінансової необхідності підписувати такі договори не було, але ми розуміли: або ми беремо ризик і насичуємо фронт критичними продуктами, або аналогічні продукти з'являться там лише через 2 роки. Як єдиний виробник цієї продукції, ми зробили вибір в інтересах нашої країни.

За нашими поточними державними замовленнями ТОВ НВК "Техавіаком" виготовила абсолютно ВСІ комплектуючі та складові для закриття контрактів, не лише на кількість продукції, за якою отримана передоплата, а на ВЕСЬ обсяг контрактів. Ми не втекли, ми відбудувалися, щоб дати фронту зброю.

Щодо якості самих мін: три незалежні експертизи, включно з лабораторією СБУ, підтвердили відповідність і якість вибухової речовини. Проблема не в міні, яка є носієм. Проблема у детонаторах стороннього виробника, які не є нашою продукцією. Коли у наш виріб вкручують відповідний якісний підривник – він працює безвідмовно, що було багаторазово доведено полігонними випробуваннями. Ми не отримували жодного рекламаційного зауваження стосовно нашої продукції, яка здавалась військовим. Вся продукція перебувала в режимі підконтрольної експлуатації.

Глобальний дефіцит та заблокована логістика

Чому сталася затримка? Це не злий умисел, а форс-мажор світового масштабу. У 2024 році ми повністю завершили процес масштабування виробництва. Станом на кінець 2024 року ми мали 100% комплектації за новими контрактами. Практично єдина операція, яку потрібно було завершити – спорядження продуктів вибухівкою.

З початком великої війни ринок вибухівки (RDX\TNT) завмер. Китай заблокував експорт, європейські заводи не покривають навіть власних потреб та потреб блоку НАТО. Ми зробили неможливе: "ТЕХАВІАКОМ" отримав 15 дозволів на імпорт та законтрактував 77% від усього обсягу гексогену, на який видавалися дозволи в Україні за цей період.

Але через логістичні блокади та політичні рішення країн-транзитерів фізично завезти цей обсяг вчасно не вдалося нікому. Це підтверджено інформацією від Державної служби експортного контролю. Крім того, невиконання нашими контрагентами зобов’язань щодо поставки вибухової речовини було визнано Торгово-промисловою палатою настанням істотної зміни обставин реалізації договірних зобов'язань та є одним з аргументів при винесенні рішень судами господарської юрисдикції, зокрема щодо підтвердження відсутності провини ТОВ НВК "Техавіаком".

Знищення замість допомоги

Кримінальна справа проти нас ігнорує ці судові рішення. Замість допомоги у розблокуванні кордону для спецвантажів нас блокують та знищують зсередини. З квітня 2025 року робота компанії практично заблокована через дії правоохоронних органів. Наша команда – це люди, які не покинули країну і організували виробництво під ракетами – зараз перебувають в СІЗО в ізоляції, як заручники. Рахунки заблоковані, робота заводу паралізована, неможливо виплачувати заробітну плату працівникам, оплатити електроенергію та продовжувати виконання своїх зобов'язань.

Ми маємо складові та комплектуючі, значну кількість вже готової продукції до передачі військовим, ми знайшли та законтрактували нові партії вибухівки. Ми готові спорядити ці боєприпаси і відправити їх в окопи, де вони критично потрібні вже сьогодні.

Але правоохоронна система обирає інший шлях: гноїти дефіцитну зброю на складах і знищувати підприємство, яке підтвердило свою життєздатність навіть під ударами "Кинджалів". Ми відкриті для будь-яких перевірок і комунікації із ЗМІ. Запрошуємо журналістів. Подивіться на відновлені цехи. Порахуйте продукцію. Дайте нам завершити роботу заради перемоги, а не заради показників у звітах слідчих.