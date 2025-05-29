У Києві на минулому тижні працювала британсько-українська торговельна місія, Велика Британія надає Україні промислову підтримку

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії надає Україні промислову підтримку для забезпечення її довгострокової стійкості, у Києві на минулому тижні працювала спільна торговельна місія, повідомляє британське Міністерство оборони в соцмережі Х в четвер.

"Минулого тижня лорд Вернон Коукер представляв Велику Британію в Києві, очолюючи найбільшу в історії британсько-українську торговельну місію. Велика Британія продовжує співпрацювати з європейськими союзниками, надаючи промислову підтримку для довгострокової стійкості України, одночасно зміцнюючи вітчизняну промисловість та національну безпеку", - йдеться в повідомленні.