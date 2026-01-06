Інтерфакс-Україна
Події
22:10 06.01.2026

Велика Британія та Франція створять "військові центри" по Україні після припинення вогню – прем’єр Британії

Декларацію про наміри щодо розгортання сил в Україні у разі мирної угоди, яку підписали у Парижі у вівторок президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер є життєво важливою частиною твердого зобов'язання Коаліції охочих підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, заявив Стармер.

"Я можу сказати, що після припинення вогню, Велика Британія та Франція створять "військові центри" ("military hubs") по Україні… Та побудують захищені об'єкти для зброї та військової техніки…", – сказав він на спільній пресконференції.

Стармер зауважив, що ця декларація прокладає шлях до правової бази, за якою британські, французькі та партнерські сили могли б діяти на українській землі для забезпечення безпеки неба та моря України, а також для відновлення Збройних сил України на майбутнє.

За його словами, це питання було детально обговорено на зустрічі у Парижі.

Прем’єр Великої Британії також повідомив про готовність брати участь у моніторингу та верифікації будь-якого припинення вогню під керівництвом США та підтримку довгострокового постачання озброєнь для оборони України.

Стармер наголосив, що сьогодні мир ближче, ніж будь-коли, "але найважчі ярди ще попереду".

В той же час він зазначив, що дійти мирної угоди можна лише за умови, що Володимир Путін буде готовий до компромісів.

"Ми повинні бути відвертими: незважаючи на всі слова Росії, Путін не показує, що він готовий до миру", – констатував прем’єр Великої Британії та нагадав про останні жахливі удари по Україні, а також про намагання Путіна відволікти від мирних зусиль необґрунтованими заявами про напади на його резиденцію.

"Тепер це лише посилює нашу рішучість. Ми продовжуватимемо посилювати нашу підтримку оборони України у 2026 році, щоб забезпечити їй обладнання та підтримку, необхідні для продовження боротьби. І ми продовжуватимемо тиск на Росію, включаючи подальші заходи щодо нафтотрейдерів та операторів тіньового флоту, які фінансують військовий фонд Путіна…, доки вони не сядуть за стіл переговорів у добрій волі", – підсумував Стармер.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=z1qbXzs82Vw

Теги: #франція #британія #бази

