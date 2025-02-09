Очікуються обмеження потужності е/е для промисловості та бізнесу у понеділок

НЕК "Укренерго" оголосило про обмеження потужності електроенергії для промисловості та бізнесу в понеділок з 6 ранку до 21 вечора.

"Завтра, 10 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Час застосування обмежень: 06:00 – 21:00", - сказано в телеграмі в неділю ввечері.

У відомстві відмітили, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в "Укренерго".

Разом з тим, відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

В "Укренерго" підкреслили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись та закликали споживати електроенергію ощадливо, не вмикаючи кілька потужних електроприладів одночасно.