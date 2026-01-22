Трамп у четвер у Давосі планує підписання документів про створення "Ради миру"

Президент США Дональд Трамп у четвер на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі планує провести церемонію підписання документів про створення Ради миру, до якої, за даними американської сторони, вже погодилися приєднатися понад два десятки країн, повідомляє ABC News.

За словами спеціального посланця США Стіва Віткоффа, до ініціативи вже погодилися приєднатися понад 20 країн: "Я думаю, що в нас уже понад 20, можливо 25 світових лідерів, які погодилися", - сказав він.

Американські чиновники зазначають, що запрошення були надіслані більш ніж 50 світовим лідерам, а в Білому домі очікують приєднання близько 30 країн.

Водночас жоден із ключових європейських союзників США наразі не взяв на себе зобов’язань щодо участі в Раді миру. Франція, Норвегія та Швеція відмовилися або висловили серйозні застереження, тоді як Німеччина, Велика Британія та Італія не визначилися зі своєю позицією. Сумніви союзників пов’язані, зокрема, з питанням доцільності створення альтернативного органу замість ООН.

Трамп заявив, що нова структура може виконувати функції, які, на його думку, мала б виконувати Організація Об’єднаних Націй. "Я вважаю, що Рада миру стане найпрестижнішою радою з усіх, що коли-небудь існували, і вона зробить багато того, що Організація Об’єднаних Націй мала б зробити", — сказав він у середу. На запитання, чи може Рада миру замінити ООН, Трамп відповів: "Можливо".

Серед країн, які вже прийняли запрошення приєднатися до ради, - Ізраїль, Косово, Об’єднані Арабські Емірати, Угорщина, Білорусь, Азербайджан, Єгипет, Вірменія, Туреччина, Пакистан, Катар і Йорданія.