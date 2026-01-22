Інтерфакс-Україна
09:34 22.01.2026

ПС ЗСУ: за ніч знешкоджено 80 ворожих БпЛА із 94, є влучання на 10 локаціях

Сили оборони станом на 9:00 четверга знешкодили 80 ворожих БпЛА із 94, що атакували Україну, є влучання 10 ударних БпЛА на 10 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

" У ніч на 22 січня (з 18:00 21 січня) противник атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 55 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграм-каналі.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

