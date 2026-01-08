ППО знищила 70 з 97 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Протиповітряна оборона ліквідувала 70 з 97 ударних ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання 27 БпЛА на 13 локаціях та падіння уламків на одній, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на сході та півдні країни", - сказано в повідомленні.

Загалом в ніч на 08 січня (з 19:00 07 січня) противник атакував 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України, близько 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.