Уже 78 університети підтвердили впровадження "зимового вступу" на "нульовий курс" - Міносвіти

Уже 78 університети підтвердили впровадження підготовчої програми "зимового вступу" на "нульовий курс", повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

"Вже 78 університетів зголосились запровадити "зимовий вступ". Нагадую що держава надасть гранти на нульовий курс - до 3 000 гривень на місяць за кожен місяць очного навчання на нульовому курсі", - написав Трофименко в мережі Facebook.

Він нагадав, що адресна підтримка передбачена для: людей, які не встигли вступити, бо виїхали з тимчасово окупованих територій, територій активних або можливих бойових дій; військовослужбовців, які проходять службу (за згодою командування на навчання); ветеранів і всіх звільнених із полону країни-агресора; осіб, звільнених із військової служби після 24 лютого 2022 року.

"Грант треба буде підтвердити в "Дії", а кошти нарахують одразу закладу, який навчає слухачів "зимового вступу". Окремо передбачено: компенсацію проживання в гуртожитку на весь період нульового курсу та щомісячну споживчу допомогу", - розповів заступник міністра.

Як повідомлялося, в серпні 2025 року президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів спростити умови вступу до українських вишів. Зокрема, йшлося про те, щоб запровадити зимову вступну кампанію, щоб не доводилось чекати рік, якщо літом з якоїсь причини не вдалося вступити у виш.

У вересні міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що відомство ініціює запровадження "нульового курсу" для абітурієнтів, які не здали національний мультипредметний тест (НМТ).

10 грудня 2025 року Кабінет міністрів запровадив експериментальний проєкт "зимового вступу" до вишів на "нульовий курс". Це буде експериментальний проєкт підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників. Зокрема, заклади вищої освіти відкриватимуть набір на 3–6-місячне навчання з підготовкою до НМТ. Курс передбачатиме обов’язкові предмети: українська мова, математика та історія України, а також один вибірковий предмет (іноземна, природничі дисципліни або література) — по 90 аудиторних годин кожен, а навчання буде можливе в денному (аудиторному) та дистанційному форматах. В разі продовження навчання саме в обраному виші вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування на перший курс у цей же університет, залежно від спеціальності.

22 грудня 2025 року заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко заявив, що підготовчу програму "зимового вступу" на "нульовий курс" планується запустити з січня 2026 року, очікується широкий запит на неї.