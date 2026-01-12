Міносвіти 3,8 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону представниками закладів освіти у 2025р.

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Міністерство освіти і науки України 3849 раз клопотало перед Державною прикордонною службою щодо перетину кордону військовозобов’язаними представниками закладів освіти і науки у 2025 році.

"У період з 01.01.2025 по 31.12.2025 міністерством підготовлено та надіслано до Адміністрації Держприкордонслужби 3849 звернень стосовно розгляду можливості перетину державного кордону України представниками закладів освіти на наукових установ", - йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас у Міносвіти зазначили, що відомство не володіє інформацією про осіб, які порушили взяті зобов’язання щодо термінів повернення в Україну, так як ведення такого обліку не передбачено.

Як повідомлялося, Міносвіти 2713 разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов’язаними працівниками закладів освіти у 2022-2023 роках, 2481 разів - у 2024 році.