13:48 26.01.2026

Мінспорту активно тримає контакт з молодими спортсменами за кордоном, але це не завжди просто - Бідний

Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026
Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявляє, що тримати контакт з молодими спортсменами, які тимчасово перебувають за кордоном, не завжди просто, але катастрофічною ситуацію назвати не можна.

"Відтік громадян сьогодні дійсно існує. Причина цього, зрозуміло, війна. Велика частка серед тих, хто поїхав, це молодь, зокрема і спортсмени. Ми можемо говорити, що зміна так званого спортивного громадянства - це одиниці серед представників спорту вищого досягнення. Але є ті, хто складає резервний фонд - це наші підлітки, які дійсно закінчують школу, починають вступати до закладів вищої освіти", - сказав Бідний в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи існує на сьогодні проблема з відтоком молоді з країни, зокрема спортсменів. 

Міністр наголосив, що відомство активно тримає з ними контакт, веде діалог, працює над тим, щоб тимчасово перебуваючи за кордоном, вони в фокусі своєї уваги тримали Україну і розглядали для себе передусім можливість захищати українські кольори на міжнародних спортивних змаганнях.

"Це не завжди просто, це виклик для нас. Але я вважаю, що цю ситуацію катастрофічно назвати не можна, хоча є багато складностей. Зокрема, є питання етичного характеру - чи справедливо, якщо молоді люди, які сьогодні тут переживають всі ті проблеми, з якими зіштовхується кожен українець, які готується в холодній залі, які не можуть спати по ночах і відновлюватися, тому що постійні тривоги і вибухи, конкурують за місце в збірній з молодими людьми, які поїхала за кордон, і весь свій час проводить там? Це теж відкрите питання. Але все одно ми говоримо нашій молоді за кордоном, що ми на них за будь-яких обставин чекаємо - їхній дім тут", - додав він.

Як повідомлялося, у кінці грудня 2025 року міністр молоді та спорту Матвій Бідний провів онлайн-спілкуванні з українськими молодими спортсменами, що тимчасово перебувають за кордоном, і обговорив з ними питання контрактів і відбору в збірні.

Теги: #бідний_матвій #спортсмени #закордон

