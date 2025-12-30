Перші спортивні студентські ліги "Пліч-о-пліч" стартують в Україні з січня

Перші Всеукраїнські спортивні студентські ліги "Пліч-о-пліч" стартують в Україні з січня 2026 року, повідомляють у Міністерстві молоді і спорту.

"Пліч-о-пліч" виходить на університетський рівень! Уже з 1 січня в Україні відкривається реєстрація на перші Всеукраїнські студентські ліги – сучасні спортивні змагання для розвитку студентського спорту, створену за моделлю успішних шкільних ліг, які об’єднують мільйони учасників по всій країні", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що в першому сезоні до проєкту планують залучити заклади вищої освіти з усіх 24 регіонів України та Києва.

Реєстрація на студентські ліги відкривається 1 січня на сайті за посиланням: https://stl.gov.ua.

"Це не просто змагання, це сучасна, потужна система студентського спорту, яка має на меті об'єднати молодь нашої країни. Тож студенти, збирайте команди, відточуйте навички та готуйтеся представляти свій університет на національному рівні! Разом переможемо", – цитує міністра спорту Матвія Бідного прес-служба.

Зокрема, перший сезон охоплює чотири види спорту: футзал (хлопці/дівчата), волейбол (хлопці/дівчата), баскетбол (хлопці/дівчата) і черліденг (змішані команди)

Зазначається, що змагання з волейболу, баскетболу та футзалу будуть розділені на декілька етапів: студентський етап – у кожному закладах вищої освіти виявляють найсильніших учасників/учасниць та формують команди з виду спорту; обласний етап – змагання між командами регіону, переможець виходить далі; міжобласний етап – команди змагаються у 4 географічних зонах (кожна зі зон включає 6 регіонів + 1 команду з Києва), дві найкращі команди з кожної зони проходять у фінальний етап змагань.

Зони будуть розподілені наступним чином: 1 - Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття, Тернопільщина, Волинь, Рівненщина, Київ (команда 1); 2 - Київщина, Буковина, Вінниччина, Хмельниччина, Черкащина, Житомирщина, Київ (команда 2); 3 - Полтавщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Луганщина, Донеччина, Київ (команда 3); 4 - Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, Запорізька область, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Київ (команда 4); релоковані внаслідок війни ЗВО у студентських лігах можуть представляти регіон, з якого вони переміщені, або регіон, де вони фактично розташовані.

У результаті, у всеукраїнському етапі 8 найсильніших команд країни поборються за звання чемпіона сезону.

Щодо черліденгу, то там змішані команди після студентського одразу потраплятимуть на всеукраїнський етап.

Згідно з правилами, участь у змаганнях можуть брати всі студенти денної форми навчання українських закладів вищої освіти (не коледжів чи закладів професійної освіти), вікових обмежень немає.

Як повідомлялося, у першому сезоні "Пліч-о-пліч" взяли участь майже 300 тис. школярів, а в другому – близько 700 тис. У попередньому сезоні було збільшено кількість вікових і гендерних груп, а також додано два види спорту - регбі-5 і гандбол. Третій сезон зібрав майже 1 млн учасників з усіх областей України.