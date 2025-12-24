Інтерфакс-Україна
Спорт
17:55 24.12.2025

Бідний погодив повернення спортуніверситетів у сферу відання Мінспорту

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний погодив повернення спортивних університетів у сферу відання Мінспорту.

"Два роки тому, починаючи свою роботу, ми з командою визначили одним із пріоритетів - розвиток спортивної науки та освіти для фахівців сфери. За цей час ми вже створили та запустили науковий парк Olympic Lab. Два тижні тому Верховна Рада Україна прийняла наш законопроєкт про науково методичний супровід спортсменів", - написав Бідний в мережі Facebook.

Він зазначив, що сьогодні стартує наступний етап.

"Після майже року складної бюрократичної роботи, я підписав фінальні акти, які засвідчують повернення спортивних університетів у сферу відання Мінмолодьспорту", - додав він.

Зокрема мова йде про Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Харківська державна академія фізичної культури.

