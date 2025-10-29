Інтерфакс-Україна
Події
19:45 29.10.2025

Прифронтові і переміщені університети отримають додаткові 10% держфінансування

Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

 Кабінет міністрів ухвалив зміни до формули розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти, щоб зробити систему фінансування справедливішою та чутливішою до умов, у яких працюють виші, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Продовжуємо підтримувати заклади вищої освіти, які навчають студентів у прифронтових громадах або були змушені переміститися через російську агресію. Розуміємо, наскільки важливо підтримувати університети, що працюють сьогодні у складніших умовах, ніж інші", - написав Лісовий в мережі Facebook.

За його словами, уперше для університетів, розташованих у прифронтових регіонах або тих, що були змушені переміститися через війну, у формулі розподілу фінансування запроваджено коефіцієнт регіональної підтримки 1,1 — тобто "плюс" 10% до державного фінансування.

Відзначається, що додатковий обсяг коштів, який університет отримає завдяки цьому коефіцієнту, може бути спрямовано на підвищення зарплат педагогічним і науково-педагогічним працівникам.

"Це не перше урядове рішення, ухвалене за останні місяці, щоб підтримати роботу прифронтових і переміщених університетів, а також їхній викладацький склад. І точно не останнє", - написав міністр.

Як повідомлялося, в липні Кабмін затвердив рішення про виділення додаткових 300 млн грн на підтримку університетів у прифронтових і прикордонних регіонах.

