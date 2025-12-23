Інтерфакс-Україна
15:12 23.12.2025

Українські заклади освіти і науки матимуть безоплатний доступ до Scopus та WoS у 2026р - Міносвіти

Українські заклади вищої освіти та наукові установи продовжать користуватися безоплатним доступом до ключових міжнародних наукометричних і повнотекстових ресурсів Scopus та WoS у 2026 році, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Компанія Clarivate підтвердила безперервний доступ для установ України до ресурсів Web of Science, InCites та Derwent Innovation до 31 грудня 2026 року. Рішення спрямовано на підтримку української наукової спільноти та забезпечення стабільного доступу до надійної наукової інформації в умовах війни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Elsevier також підтвердив продовження доступу для українських закладів освіти й науки до своїх наукових електронних ресурсів — зокрема Scopus і SciVal — у 2026 році, що дасть змогу дослідникам і викладачам працювати з актуальними міжнародними публікаціями та використовувати сучасні аналітичні інструменти.

Окрім цього, університети й наукові установи України до кінця 2027 року мають безоплатний доступ до повнотекстових електронних ресурсів на платформі Research4Life.

"Через портал Research4Life надається доступ до понад 200 тис. назв  книг і журналів міжнародних видавництв, зокрема Elsevier, Springer Nature, John Wiley & Sons, Taylor & Francis, Emerald, Sage Publications, Oxford University Press, Cambridge University Press, IOP Publishing та інших", - розповіли у відомстві. 

У Міносвіти наголосили, що продовження доступу до міжнародних наукових ресурсів є важливим елементом інтеграції української науки у світовий дослідницький простір та підтримки спроможності закладів освіти й науки працювати навіть в умовах повномасштабної війни.

