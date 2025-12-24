Інтерфакс-Україна
Міносвіти: в 17 областях діє 23 освітні простори "Школи супергероїв"

Фото: ДУ "Школа супергероїв"

Ще два освітні простори державної установи "Школа супергероїв" відкриті в лікарнях Тернополя та Чернівців, повідомило Міністерство освіти і науки України.

"Напередодні новорічних свят відкрилися ще два освітні центри державної установи "Школа супергероїв" у Тернополі та Чернівцях. Вони забезпечують дітям, які перебувають у лікарнях, можливість здобувати сучасну освіту навіть у стінах медичних закладів", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що у 2025 році вже запрацювали п’ять нових освітніх центрів "Школи супергероїв" — у Черкасах, Чернігові, Луцьку, Тернополі та Чернівцях, а найближчим часом запрацює ще один новий центр — у Мукачеві.

Таким чином на сьогодні в Україні функціонують 23 освітні осередки "Школи супергероїв" у 17 областях. 

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 2024 року розширив можливості надання освітніх послуг для дітей, які перебувають на лікуванні або реабілітації у закладах охорони здоров’я через проєкт "Школа супергероїв".

"Школасупергероїв" - це мережа освітніх центрів у лікарнях, що надає освітні, корекційно-розвивальні та психолого-педагогічні послуги для дітей, які перебувають на лікуванні або реабілітації, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами.

У 2024/2025 навчальному році освітній процес розпочався в 17 освітніх центрах "Школасупергероїв". У квітні Міносвіти анонсувало відкриття у 2025 році ще шести таких осередків.

