Події
17:38 15.01.2026

Противник збільшив активність вздовж державного кордону України на Сумщині – DeepState

Фото: DeepState

Противник останнім часом збільшив свою активність вздовж державного кордону України (ДКУ), користуючись можливістю зайти в прикордонне село, пробує там закріпитися і дестабілізувати обстановку, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

Так, за даними проєкту, збільшилась "сіра зона" біля прикордонного с. Комарівка Есманьської селищної громади Шосткинського району Сумської області.

"В останньому оновленні збільшилася сіра зона в районі населеного пункту Комарівка. Противник останнім часом збільшив свою активність вздовж ДКУ, користуючись можливістю зайти в прикордонне село, пробує там закріпитися і дестабілізувати обстановку. Також ворог одразу прощупує можливість, щоб розширювати зону такої діяльності та контролю, як це сталося на прикладі тієї ж Комарівки", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі проєкту.

Зазначається, що Сили Оборони реагують на відповідні рухи противника, знищуючи його піхоту, але не завжди це вдається, зокрема, через певні проблеми на таких ділянках, як було з прикладом с. Грабовське Сумського району Сумської області.

"Таких зон стає дедалі більше, однак часто вдається на самому початку спроб заходу знищувати противника і сенсу всіх позначень немає. Але якщо такі спроби повторюються і противнику вдається затриматися на місцевості, то ми реагуємо на ці події позначеннями на мапі. З’ясовуємо наразі інші ділянки вздовж ДКУ щодо розвитку подій з провокаціями ворога. Сподіваємося, відповідальні особи за ці ділянки в командуванні також за цим слідкують і будуть реагувати відповідним чином", - наголосили у проєкті.

Раніше повідомлялось що 21 грудня 2025р. російські війська перетнули державний кордон України поблизу прикордонного села Грабовське в Сумській області. Після захоплення росіянами населеного пункту 52 цивільних українців та 13 військових ЗСУ були взяті у полон та примусово вивезені в РФ.

