Інтерфакс-Україна
Події
17:36 15.01.2026

Свириденко обговорила з Георгієвою стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період

Свириденко обговорила з Георгієвою стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період
Фото: @svyrydenkoy Telegram

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період.

"Рада бачити директорку-розпорядницю Міжнародного валютного фонду Кристаліну Георгієву в Києві, це важливий знак підтримки України. Її візит припав на час складної ситуації в енергетиці через безпрецедентні російські обстріли і найхолоднішої за 20 років зими", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Премʼєр розповіла, що вони разом оглянули наслідки ворожих ударів по одному з великих енергооб’єктів Києва.

"Безперечно, росія продовжує умисний терор цивільних людей і спробу використати мороз як зброю проти українців, зламати наш моральний дух і змусити піти на поступки. Це черговий акт геноциду українського народу", - додала вона, і подякувала Георгієвій за особисте залучення до допомоги державі в часи серйозних викликів, як фінансовими інструментами, так і адвокатуванням підтримки України серед партнерів.

"Окремо обговорили стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період, яка є вкрай важливою для підтримки макрофінансової стабільності", - написала Свириденко.

