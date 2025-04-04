Інтерфакс-Україна

Економіка

09:08 04.04.2025

Мита становлять значний ризик для майбутнього світової економіки - глава МВФ

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Мита становлять значний ризик для майбутнього світової економіки - глава МВФ

Оголошені США тарифні заходи становлять суттєвий ризик для перспектив світової економіки в період її млявого зростання, попередила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.

У поширеній у четвер заяві вона зазначила, що в МВФ поки що оцінюють макроекономічні наслідки введення нових мит. Результати цих оцінок буде надано в огляді світової економіки (World Economic Outlook), який буде опубліковано пізніше в поточному місяці.

"Важливо уникати кроків, які можуть ще більше нашкодити світовій економіці, - заявила Георгієва. - Ми закликаємо Сполучені Штати та їхніх торговельних партнерів до конструктивної роботи зі зниження торговельної напруженості та невизначеності".

Теги: #мвф #мита_сша #георгієва

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