Свириденко обговорила з Георгієвою нову програму МВФ для України на 2026-2029 рр.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко обговорила з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою продовження співпраці та нову програму МВФ для України на 2026-2029 роки.

"Провели зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, директоркою-розпорядницею Крісталіною Георгієвою та новопризначеним першим заступником Деном Катцом. Продовжили практичний розвиток домовленостей, які минулого тижня розпочав президент. Дякую за теплий прийом нашої делегації на щорічному фінансовому тижні МВФ та Світового банку", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, сторони говорили про продовження співпраці та нову програму МВФ для України на 2026-2029 роки, яка має підтримати економічну стабільність нашої держави.

"У межах чинної програми Механізму розширеного фінансування Україна успішно пройшла рекордні вісім переглядів і залучила 10,6 млрд доларів США. Вона вже допомогла Україні зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах невизначеності та викликів найбільшої за останні 80 років війни у Європі. Для нас важливо, щоб наступна програма стала безперервним продовженням попередньої", - додала Свириденко.

Вона відзначила позитивну оцінку стану справ з боку керівництва МВФ та прогресу в реалізації економічних, фіскальних, монетарних та антикорупційних політик, які є у програмі співпраці.

"Окремо хочу подякувати всій команді МВФ за сміливість приїжджати до Києва, спілкуватися з підприємцями і бачити реальну ситуацію на місці. Ми завжди раді вітати вас в Україні, цінуємо це і вважаємо важливим проявом підтримки та залученості до допомоги Україні. Домовились про наступний візит переговорної місії найближчим часом. Уряд і далі продовжуватиме працювати над впровадження необхідних реформ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, під час роботи місії МВФ в Києві з 3 по 10 вересня прем’єр-міністр України разом із головою НБУ та міністром фінансів 9 вересня офіційно звернулися до МВФ із проханням про нову програму.

Наразі Україна та МВФ працюють за чотирирічною програмою розширеного фінансування EFF, яка була затверджена наприкінці березня 2023 року. Загальний обсяг програми $15,6 млрд, з яких отримано $10,6 млрд. Наприкінці червня цього року, за результатами її восьмого перегляду, наступні 9-й та 10-й перегляди, які припадали на кінець серпня та початок грудня цього року, були об’єднані в один дев’ятий перегляд, який наразі запланований на четвертий квартал 2025 року і за результатами якого може бути виділений черговий транш біля $1,6 млрд.

В той же час представники України та незалежні експерти перед цим заявляли про необхідність розгляду альтернативи у вигляді нової програми у зв’язку з тим, що розв’язана Росією війна затягується, тоді як поточна програма EFF розрахована на її завершення до 2026 року.

Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, але із затягуванням війти ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

Міністр фінансів України Сергій Марченко попередньо оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з МВФ від $150 до $170 млрд. Агентство Bloomberg повідомляло, що розмір нової програми може бути скорочений до $8 млрд.