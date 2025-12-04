Інтерфакс-Україна
Економіка
18:11 04.12.2025

Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ

3 хв читати
Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ

Попередніми умовами (prior actions), які має виконати Україна для відкриття нової програми фінансування Міжнародного валютного фонду, є розширення податкової бази шляхом прийняття законодавства про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для імпорту споживчих товарів та скасування пільг для реєстрації платника ПДВ, повідомила директорка Фонду з комунікацій Джулі Козак.

"Також було досягнуто домовленості щодо заходів щодо боротьби з неформальною економічною діяльністю, зокрема шляхом посилення конкуренції у сфері державних закупівель та усунення лазівок у чинному трудовому кодексі", – сказала вона на традиційному брифінгу у Фонді у четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Козак додала, що серед prior actions було також прийняття державного бюджету України на 2026 рік, а іншими умовами є отримання належних гарантій фінансування від донорів та, звичайно, схвалення виконавчою радою МВФ.

За її словами, команда Фонду наразі оцінює повний текст прийнятого Верховною Радою 3 грудня бюджету. "Але попередня оцінка полягає в тому, що він загалом відповідає програмним зобов'язанням", – зазначила директорка з комунікацій.

Говорячи про нову програму, Козак зазначила, що українська влада підтвердила свою тверду відданість збереженню належним чином забезпеченого ресурсами та незалежністю антикорупційного комплексу інституцій.

"Вони (українська влада) також погодилися продовжити реформи податкової та митної служб, зокрема шляхом призначення нового керівника митниці та вдосконалення ІТ-систем для підвищення ефективності, а також працювати над відновленням довіри громадськості, збільшенням доходів та, зрештою, підтримкою відбудови, яка знадобиться Україні. А з боку державних підприємств влада зобов'язалася покращити фінансове планування, звітність та аудит, а також реформувати процедури висування кандидатур для державних підприємств та державних банків", – додала директорка з комунікацій.

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час прийняття бюджету зазначив, що найближчими тижнями очікує винесення в Раду ще кількох законів, які б збільшили податкові надходження до бюджету.

"У нас була активна дискусія, ми цю дискусію продовжимо з вами наступного дня і будемо продовжувати роботу з вами в грудні для того, щоб прийняти необхідні закони для того, щоб забезпечити фінансування цього бюджету", – заявив міністр.

Як повідомлялося, мова йде про законопроєкти щодо оподаткування продажів через цифрові платформи, щодо зменшення порогу оподаткування посилок з-за кордону з нинішніх EUR150 до європейського рівня EUR45, а також скасування пільги для фізосіб-підприємців (ФОП), річні доходи яких наразі можуть досягати 9,34 млн грн, не реєструватися платниками ПДВ, хоча в інших випадках це необхідно робити за річного доходу більше 1 млн грн.

Останні дві пропозиції викликали багато критики. Міністр фінансів Марченко заявляв, що варіанту відмовитися від цих зобов’язань немає, в той же час, за його словами, скасування пільги для ФОП планується з 2027 року, тож у 2026 році є можливість обговорити деталі перегляду спрощеної системи оподаткування.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в уряді, у деяких випадках для виконання prior actions достатньо наразі лише подати відповідний законопроєкт в Верховну Раду, а не прийняти його, і саме це стосується питання ПДВ.

Теги: #мвф #пільги #джулі_козак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:14 04.12.2025
МВФ взяв до відома пропозицію України щодо реструктуризації ВВП-варантів

МВФ взяв до відома пропозицію України щодо реструктуризації ВВП-варантів

18:06 04.12.2025
МВФ щодо використання активів РФ радить дотримуватися законодавства та не підривати міжнародну валютну систему

МВФ щодо використання активів РФ радить дотримуватися законодавства та не підривати міжнародну валютну систему

21:34 26.11.2025
Україна та МВФ досягли домовленості про нову 4-річну програму EFF на $8,1 млрд на рівні персоналу

Україна та МВФ досягли домовленості про нову 4-річну програму EFF на $8,1 млрд на рівні персоналу

16:35 19.11.2025
Свириденко обговорила з місією МВФ нову Програму розширеного фінансування на період 2026-2029рр

Свириденко обговорила з місією МВФ нову Програму розширеного фінансування на період 2026-2029рр

19:55 29.10.2025
Група Winner не підтримує подальше продовження пільг на електромобілі – заява

Група Winner не підтримує подальше продовження пільг на електромобілі – заява

09:38 26.10.2025
Петиція до Кабміну про повернення пільг донорам крові не набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція до Кабміну про повернення пільг донорам крові не набрала необхідні для розгляду голоси

18:33 11.09.2025
Графік обговорень нової програми МВФ для України буде розроблений у найближчі тижні – Фонд

Графік обговорень нової програми МВФ для України буде розроблений у найближчі тижні – Фонд

15:39 22.08.2025
Мобілізовані отримають право на пільгову іпотеку – "Укрфінжитло"

Мобілізовані отримають право на пільгову іпотеку – "Укрфінжитло"

15:00 16.07.2025
Рада підтримала два законопроєкти щодо спецрежиму Defence City з пільгами для ОПК

Рада підтримала два законопроєкти щодо спецрежиму Defence City з пільгами для ОПК

19:06 09.07.2025
"Укрпошта" вводить пільги для жителів сільської місцевості

"Укрпошта" вводить пільги для жителів сільської місцевості

ВАЖЛИВЕ

МВФ щодо використання активів РФ радить дотримуватися законодавства та не підривати міжнародну валютну систему

Верховна Рада схвалила держбюджет-2026 з доходами 2,9 трлн грн та видатками 4,8 трлн грн

Кабмін ініціював припинення повноваження частини наглядових рад держенергокомпаній, нових членів оберуть до кінця грудня - Свириденко

Рада підняла податок на прибуток банків у 2026р з 25% до 50%

Зеленський анонсував звільнення у середу значної частини наглядрад Центренерго, ОГТСУ, УРМ, ЕКУ та оператору ринку

ОСТАННЄ

Україна вперше від початку війни запроваджує спільні довгострокові аукціони для імпорту-експорту е/е – "Укренерго"

Аграрії впродовж 2024-2025рр нерівномірно отримували держдопомогу – Рахункова палата

НБУ проти загального репрофайлінгу портфелю ОВДП, але опрацьовує з Мінфіном можливість обміну інфляційних ОВДП

IFC оцінює в EUR4 млрд потенціал України у залученні приватних інвестицій завдяки інноваційному будівництву

НКРЕКП планує у п’ятницю затвердити тариф "Укренерго" на передачу на 2026р в розмірі 785,39 грн/МВт*год

Уряд ФРН виділяє Україні ще EUR100 млн на відновлення енергетичної інфраструктури

EFI Group планує запустити монобрендові точки Beehive Cosmetics у Києві до кінця 2025р.

EFI Group планує відкрити завод кормів в Черкаській області в серпні 2026р.

Держбюджет-2026 збільшив підтримку агросектора на 47%, до 14,1 млрд грн

Качка обговорив з міністром сільського господарства Ізраїлю посилення діалогу щодо торгівлі зерновими культурами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА