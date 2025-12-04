Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ

Попередніми умовами (prior actions), які має виконати Україна для відкриття нової програми фінансування Міжнародного валютного фонду, є розширення податкової бази шляхом прийняття законодавства про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для імпорту споживчих товарів та скасування пільг для реєстрації платника ПДВ, повідомила директорка Фонду з комунікацій Джулі Козак.

"Також було досягнуто домовленості щодо заходів щодо боротьби з неформальною економічною діяльністю, зокрема шляхом посилення конкуренції у сфері державних закупівель та усунення лазівок у чинному трудовому кодексі", – сказала вона на традиційному брифінгу у Фонді у четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Козак додала, що серед prior actions було також прийняття державного бюджету України на 2026 рік, а іншими умовами є отримання належних гарантій фінансування від донорів та, звичайно, схвалення виконавчою радою МВФ.

За її словами, команда Фонду наразі оцінює повний текст прийнятого Верховною Радою 3 грудня бюджету. "Але попередня оцінка полягає в тому, що він загалом відповідає програмним зобов'язанням", – зазначила директорка з комунікацій.

Говорячи про нову програму, Козак зазначила, що українська влада підтвердила свою тверду відданість збереженню належним чином забезпеченого ресурсами та незалежністю антикорупційного комплексу інституцій.

"Вони (українська влада) також погодилися продовжити реформи податкової та митної служб, зокрема шляхом призначення нового керівника митниці та вдосконалення ІТ-систем для підвищення ефективності, а також працювати над відновленням довіри громадськості, збільшенням доходів та, зрештою, підтримкою відбудови, яка знадобиться Україні. А з боку державних підприємств влада зобов'язалася покращити фінансове планування, звітність та аудит, а також реформувати процедури висування кандидатур для державних підприємств та державних банків", – додала директорка з комунікацій.

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час прийняття бюджету зазначив, що найближчими тижнями очікує винесення в Раду ще кількох законів, які б збільшили податкові надходження до бюджету.

"У нас була активна дискусія, ми цю дискусію продовжимо з вами наступного дня і будемо продовжувати роботу з вами в грудні для того, щоб прийняти необхідні закони для того, щоб забезпечити фінансування цього бюджету", – заявив міністр.

Як повідомлялося, мова йде про законопроєкти щодо оподаткування продажів через цифрові платформи, щодо зменшення порогу оподаткування посилок з-за кордону з нинішніх EUR150 до європейського рівня EUR45, а також скасування пільги для фізосіб-підприємців (ФОП), річні доходи яких наразі можуть досягати 9,34 млн грн, не реєструватися платниками ПДВ, хоча в інших випадках це необхідно робити за річного доходу більше 1 млн грн.

Останні дві пропозиції викликали багато критики. Міністр фінансів Марченко заявляв, що варіанту відмовитися від цих зобов’язань немає, в той же час, за його словами, скасування пільги для ФОП планується з 2027 року, тож у 2026 році є можливість обговорити деталі перегляду спрощеної системи оподаткування.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в уряді, у деяких випадках для виконання prior actions достатньо наразі лише подати відповідний законопроєкт в Верховну Раду, а не прийняти його, і саме це стосується питання ПДВ.