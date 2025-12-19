Харківська міськрада продовжила податкові пільги для фізичних, юридичних осіб та підприємців

Харківська міська рада на позачерговій сесії у п'ятницю продовжила звільнення від сплати місцевих податків і зборів для фізичних, юридичних осіб та підприємців до 31 березня 2026 року.

"Ми зберігаємо пільги на перший квартал наступного року. Сьогодні ми єдине місто в Україні, яке це робить. Для нас дуже важливо, щоб бізнес залишався в Харкові, щоб підприємці спрямовували заощаджені кошти на збереження та створення нових робочих місць, на розвиток", - цитує пресслужба міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Як повідомлялося, з 1 квітня 2024 року рішенням міськради для фізичних, юридичних осіб і підприємців було скасовано податкове зобов'язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб складає 0% від їхньої нормативної грошової оцінки.

Також ставку податку за нерухоме майно (якщо це не земельна ділянка, яка перебуває у власності юридичних осіб) було встановлено на рівні 0%. Крім того, платникам єдиного податку 4-ї групи надано стовідсоткове зменшення податкових зобов’язань.