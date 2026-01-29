Інтерфакс-Україна
Економіка
21:59 29.01.2026

"Метінвест" під час війни не може проводити масштабної реконструкції та великих інвестицій в Україні – СЕО

2 хв читати
Фото: Метінвест

Гірничо-металургійна група "Метінвест" через очевидні причини під час війни не може проводити масштабної реконструкції та робити великі інвестиції в Україні, тому будівництво одного із найсучасніших заводів у Європі - металургійного заводу Metinvest Adria  в Італії слугуватиме своєрідним прототипом для модернізації наших підприємств в Україні, зазначив генеральний директор гірничо-металургійного холдингу "Метінвест" Юрій Риженков в інтерв’ю американській телерадіомережі CBS News.

"Ми розпочали новий проєкт - будівництво металургійного заводу Metinvest Adria  в італійському Пйомбіно, в провінції Ліворно. Це буде один із найсучасніших заводів у Європі й водночас пілотний проєкт: ми плануємо використати його як зразок для відновлення наших українських потужностей", - сказав СЕО.

 

За його словами, зменшення впливу промисловості на довкілля та підвищення ефективності - тренд усієї світової металургійної галузі, не лише в Європейському Союзі, а й в Україні також. Тож кожна гірничо-металургійна компанія думає про декарбонізацію та ефективність.

 

"У нас ефективність починається ще на етапі видобутку залізної руди й триває аж до доставлення готової продукції клієнтам", - констатував керівник компанії, уточнивши, що "Метінвест" постачає продукцію переважно до ЄС та Великої Британії, має прокатні підприємства в Італії, Болгарії, Румунії та Великій Британії.

І констатував, що група - вертикально інтегрована компанія: охоплює весь ланцюг - від видобутку залізної руди до виробництва готової продукції: "Ідея в тому, щоб бути мостом між українським та європейським ринками".

Разом з тим, компанія через війну значно постраждала, можливо, найбільше серед великих промислових бізнесів України. Довелося перебудувати логістику та скоригувати ланцюг постачання сировини.

Також від початку вторгнення рішення акціонера Ріната Ахметова було підтримувати Збройні сили: за чотири роки на підтримку українського народу та війська "Метінвест" передав понад $200 млн, половина цієї суми спрямована на потреби Сил оборони України.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест #інвестиції

