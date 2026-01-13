Інтерфакс-Україна
Телеком
17:07 13.01.2026

Штучний інтелект-стартап Deepgram провів інвестраунд з оцінкою в $1,3 млрд

1 хв читати

Американський AI-стартап Deepgram залучив $130 млн за загальної оцінки в $1,3 млрд, йдеться в його повідомленні.

Провідним інвестором раунду виступила інвесткомпанія AVP. У ньому також взяли участь наявні інвестори, включно з Tiger Global, Madrona і венчурний фонд ЦРУ In-Q-Tel, а також нові, зокрема Alumni Ventures, Princeville Capital і Citi Ventures.

Deepgram надає підприємствам і розробникам ШІ-моделі та інфраструктуру для створення і експлуатації голосових агентів, які можуть вести безліч діалогів у режимі реального часу з урахуванням контексту. Такі ШІ-агенти застосовуються в кол-центрах і службах підтримки клієнтів в різних галузях, включно з роздрібної торгівлею, фінтехом і охороною здоров'я.

Залучені кошти компанія спрямує на освоєння нових ринків у Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні, збільшення кількості підтримуваних мов, а також придбання активів і великих обчислювальних потужностей, заявив Reuters її глава і співзасновник Скотт Стівенсон.

"Голосовий ШІ вийшов у мейнстрім минулого року, - зазначив Стівенсон. - Скрізь, де є текстове поле або кнопка, на яку потрібно натиснути, всі ці продукти працюють над додаванням голосу, так що попит зростає лавиноподібно".

Інтерфейсом програмування додатків (API) Deepgram користуються понад 1,3 тис. організацій по всьому світу. До числа клієнтів входять НАСА і Amazon Web Services.

Теги: #штучний_інтелект #інвестиції #ai_стартап

