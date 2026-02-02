Інтерфакс-Україна
Телеком
11:14 02.02.2026

"Київстар" інвестував в енергообладнання з 2022р понад 3,5 млрд грн, може ще подвоїти число генераторів – CEO

"Київстар" після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році та початку її ударів по енергетичній інфраструктурі України вже інвестував у закупівлю, встановлення та обслуговування енергообладнання понад 3,5 млрд грн, з середині жовтня минулого року ця сума зросла більш ніж на 300 млн грн, повідомив СЕО компанії Олександр Комаров.

"Вже (інвестували) понад 3,5 млрд грн. І буде набагато більше. Щоб ви розуміли, у нас на сьогоднішній день понад 4 тис. генераторів: 3 тис. наших плюс тисяча третіх осіб. І цифра тільки власних генераторів, скоріше за все, подвоїться", – сказав він в бліцінтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" в Українському домі у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

На прохання прокоментувати частку компанії у загальній потужності встановлених в Україні генераторів, яка, за словами глави Мінекономіки Олексія Соболева у Давосі, вже перевищує один ГВт, Комаров зазначив, що на мережі "Київстара" працюватиме приблизно від 4 до 6 тис. генераторів одночасно середньою потужністю 10 кВт.

"Тобто ми кажемо вже про потужність до сотні МВт. Це вже дуже багато. Якщо генератор мобільний, то це також авто, це люди, це паливо, це технічне обслуговування. Майже те саме стосується й стаціонарних, тому що потрібно їх регулярно обслуговувати…", – зазначив глава найбільшого українського оператору мобільного зв’язку.

Він повідомив, що є програма, згідно з якою "Київстар" ввезе велику кількість генераторів, частково, щоб підсилити свій парк, частково для того, щоб співпрацювати у взаємодії з місцевою владою. Для цього компанія зараз облаштовує кожен сайт, яких у компанії більше 16 тис., АВР (аварійним вводом резерву).

"В нас вже 85% всієї мережі облаштовані розеткою, в яку можна підключити в один клік генератор", – сказав Комаров.

За його словами, ця робота дозволяє компанії в умовах, коли в 9 областях України рівень відключення електропостачання досягає 40-60% мати всього 8-10% відключених сайтів, хоча це і більше, аніж 3-5%—показника, який був на початку цієї осінньо-зимової кампанії російських обстрілів енергоінфраструктури.

СЕО додав, що додатковою проблемою є морози, через які стаціонарні дизель-генератори не заводяться регулярно, тож до планових ТО та заправки генераторів додалися непланові ремонти, яких зараз "дуже-дуже багато".

"Але, в цілому, треба визнати, що пошарова система спрацьовує. Перший удар на себе приймають акумуляторні батареї. Потім працює система керування прошарками системи: ми вибудовуємо алгоритм роботи сайту таким чином, щоб продовжити його роботу на можливий найдовший період, можливо і з погіршенням. І нарешті генератори та просто неймовірна праця людей дозволяють нам тримати мережу у такий важкий період, тоді як зовнішні фактори погіршилися набагато суттєвіше", – підсумував Комаров.

Він погодився, що можливість ще гіршого розвитку ситуації існує, але також наголосив, що готовність "Київстару" до нього також зростає.

"За такої ж ситуації в енергетиці наприкінці 2022 року ми мали б нуль комунікацій у країні, а зараз нероботоспроможність мережі вимірюється одиницями відсотків", – констатував CEO.

Як повідомлялося, "Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів – це на 3,6% менше, ніж за попередній рік, водночас кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% – до 15 млн.

Компанія у третьому кварталі 2025 року отримала прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше, ніж у третьому кварталі 2024 року, а в доларах зростання становило 20,4% - до $171 млн.

