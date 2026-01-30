"Київстар" проводить SPO на $131,3 млн із можливістю збільшення до $150,9 млн, акції подешевшали на 6,6%

Група "Київстар" (Kyivstar Group) оголосила про вторинне розміщення акцій (SPO) 12,5 млн акцій по ціні $10,5 за акцію, продавцями у якому виступають мажритарний акціонер VEON та деякі інші акціонери.

"У зв'язку з пропозицією акціонери-продавці надали андеррайтерам 30-денний опціон на придбання до 1,875 млн додаткових звичайних акцій за ціною публічного розміщення, за вирахуванням знижок та комісій андеррайтерів", – йдеться у повідомлені, тож SPO може бути збільшено до 14,375 млн акцій на загальну суму $150,9 млн.

Очікується, що пропозиція завершиться 2 лютого 2026 року.

Morgan Stanley, Barclays, Cantor та Rothschild&Co виступають ко-букраннерами та представниками андеррайтерів запропонованої пропозиції, тоді як Benchmark, яку минулого року придбала StoneX, та Northland Capital Markets є співменеджерами запропонованої пропозиції.

Зазначається, що сам емітент не продає жодної акції у рамках SPO.

Оголошення про проведення SPO призвело до зниження курсу акцій "Київстару" на біржі Nasdaq у п’ятницю на 6,6% – до $11,255 за акцію, хоча в деякий момент вони подешевшали до $10,81.

Як повідомлялося, акції Kyivstar Group, якій належить найбільший український оператор зв’язку "Київстар", почали котируватися на Nasdaq в середині серпня цього року після завершення угоди зі SPAC компанією Cohen Circle. В перший день торгів під тікером KYIV курс акцій знизився на 7,4% – до $11,52, що відповідало капіталізації $2,437 млрд

В результаті злиття VEON отримав 206 млн 942,44 тис. акцій Kyivstar Group, або 89,6%.

"Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів – це на 3,6% менше, ніж за попередній рік, водночас кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% – до 15 млн.

Компанія у третьому кварталі 2025 року збільшила прибуток EBITDA до третього кварталу 2024 року на 20,4% – до $171 млн за зростання доходу на 19,8%-- до $297 млн.