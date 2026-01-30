Банки-партнери "Укрфінжитла" видали кредитів за програмою "єОселя" на 40 млрд грн

ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") досягло кредитного портфеля, співмірного з провідними іпотечними компаніями світу: за три роки за програмою "єОселя" банки-партнери видали пільгових позик на 40 млрд грн, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" його пресслужба.

"40 млрд грн — сукупний іпотечний портфель програми "єОселя", еквівалентний близько $1 млрд — міжнародному порогу, з якого житлові програми визнаються зрілими та системними, а не експериментальними. Для порівняння: портфелі національних іпотечних компаній Ісландії та Австралії, які на ринку вже багато років (Ісландія - 26, Австралія - 8 – ІФ-У), становлять EUR1–2 млрд. "єОселя" за три роки вже досягла їхнього рівня", - наголосив голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер.

За його словами, на українському фінансовому ринку цей результат виглядає не менш вражаюче, адже кредитний портфель співмірний з найбільшими банками України.

В цілому з жовтня 2022 року програмою "єОселя" скористалися 23 214 родин, 14 462 дітей отримали власний дім. Найбільше серед позичальників - військовослужбовців та представників сектору безпеки, яким іпотека доступна під 3%: вони отримали 11 245 кредитів. Також кредитами за час дії програми скористалися під 3% 1676 медиків, 1644 педагоги та 445 науковців. Позики під 7% отримали 6298 українців, які не мали житла (або воно менше за норматив), 1365 внутрішньо переміщених осіб та 541 ветеран.

На вторинному ринку завдяки програмі придбала житло 13 291 українська сім'я, зокрема на первинному ринку – 9923 сім'ї, при цьому 2499 – це квартири у будинках на етапі будівництва.

За словами радника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрія Телюпи, слова якого наведено в повідомленні, "єОселя" показала свою ефективність як інструмент розвитку будівельної галузі та суміжних секторів. "Щотижня укладаються іпотечні угоди на понад 300 млн грн. Для бізнесу це запит на збільшення обсягів будівництва, виробництва будматеріалів, меблів, масштабування логістики. Таким чином програма перетворює кожну гривню державної підтримки на 2,8 грн податків і зборів, які повертаються в бюджет. Саме так працює політика розвитку українських виробників "Зроблено в Україні"", - зазначив він.