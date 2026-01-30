Інтерфакс-Україна
Економіка
14:49 30.01.2026

Банки-партнери "Укрфінжитла" видали кредитів за програмою "єОселя" на 40 млрд грн

2 хв читати
Банки-партнери "Укрфінжитла" видали кредитів за програмою "єОселя" на 40 млрд грн

ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") досягло кредитного портфеля, співмірного з провідними іпотечними компаніями світу: за три роки за програмою "єОселя" банки-партнери видали пільгових позик на 40 млрд грн, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" його пресслужба.

"40 млрд грн — сукупний іпотечний портфель програми "єОселя", еквівалентний близько $1 млрд — міжнародному порогу, з якого житлові програми визнаються зрілими та системними, а не експериментальними. Для порівняння: портфелі національних іпотечних компаній Ісландії та Австралії, які на ринку вже багато років (Ісландія - 26, Австралія - 8 – ІФ-У), становлять EUR1–2 млрд.  "єОселя" за три роки вже досягла їхнього рівня", - наголосив голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер.

За його словами, на українському фінансовому ринку цей результат виглядає не менш вражаюче, адже кредитний портфель співмірний з найбільшими банками України.

В цілому з жовтня 2022 року програмою "єОселя" скористалися 23 214 родин, 14 462 дітей отримали власний дім. Найбільше серед позичальників  - військовослужбовців та представників сектору безпеки, яким іпотека доступна під 3%: вони отримали 11 245 кредитів. Також кредитами за час дії програми скористалися під 3% 1676 медиків, 1644 педагоги та 445 науковців. Позики під 7% отримали 6298 українців, які не мали житла (або воно менше за норматив), 1365 внутрішньо переміщених осіб  та 541 ветеран.

На вторинному ринку завдяки програмі придбала житло 13 291 українська сім'я, зокрема на первинному ринку – 9923 сім'ї, при цьому 2499 – це квартири у будинках на етапі будівництва. 

За словами радника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрія Телюпи, слова якого наведено в повідомленні, "єОселя" показала свою ефективність як інструмент розвитку будівельної галузі та суміжних секторів. "Щотижня укладаються іпотечні угоди на понад 300 млн грн. Для бізнесу це запит на збільшення обсягів будівництва, виробництва будматеріалів, меблів, масштабування логістики. Таким чином програма перетворює кожну гривню державної підтримки на 2,8 грн податків і зборів, які повертаються в бюджет. Саме так працює політика розвитку українських виробників "Зроблено в Україні"", - зазначив він.

Теги: #єоселя #банки #укрфінжитло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:56 28.01.2026
НБУ порадив банкам обмінюватися даними про клієнтів з фінмонпроблемами та навів "схеми" обходу ФОП-обмежень

НБУ порадив банкам обмінюватися даними про клієнтів з фінмонпроблемами та навів "схеми" обходу ФОП-обмежень

13:00 28.01.2026
Sense Bank видав перший кредит мобілізованому військовому за програмою єОселя

Sense Bank видав перший кредит мобілізованому військовому за програмою єОселя

17:46 26.01.2026
"Укрфінжитло" та Revive розпочинають роботу над програмою доступного житла для працівників критично важливих сфер

"Укрфінжитло" та Revive розпочинають роботу над програмою доступного житла для працівників критично важливих сфер

16:19 19.01.2026
"Укрфінжитло" готує основу для залучення ринкового фінансування програми "єОселя"

"Укрфінжитло" готує основу для залучення ринкового фінансування програми "єОселя"

13:11 06.01.2026
Наглядова рада ПриватБанку погодила збільшення ліміту кредитної лінії для "єОселі" до 11,5 млрд грн

Наглядова рада ПриватБанку погодила збільшення ліміту кредитної лінії для "єОселі" до 11,5 млрд грн

19:16 05.01.2026
Кількість позик в рамках ""5-7-9%" у 2025р. зросла на 20%, загальний обсяг виданих кредитів - лише на 1%

Кількість позик в рамках ""5-7-9%" у 2025р. зросла на 20%, загальний обсяг виданих кредитів - лише на 1%

12:28 01.01.2026
Більше 1,2 тис. переселенців подали заяву на іпотеку для придбання житла - Мінсоцполітики

Більше 1,2 тис. переселенців подали заяву на іпотеку для придбання житла - Мінсоцполітики

21:12 26.12.2025
Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

19:00 24.12.2025
Зеленський підписав закон щодо підвищення податку на прибуток банків до 50%

Зеленський підписав закон щодо підвищення податку на прибуток банків до 50%

18:01 19.12.2025
Зміни програми пільгової іпотеки "єОселя" у 2026 році зроблять її більш доступною – думка

Зміни програми пільгової іпотеки "єОселя" у 2026 році зроблять її більш доступною – думка

ВАЖЛИВЕ

МХП отримала заявки на викуп $330,8 млн, або 60,1% єврооблігацій-2026

Нацбанк збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026р до $65 млрд, 2027р – до $72,9 млрд

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р. до 7,5%, у 2027р. - до 6%

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р. до 1,8% з 2%

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних

ОСТАННЄ

МХП отримала заявки на викуп $330,8 млн, або 60,1% єврооблігацій-2026

"Кернел" перевів виробництво олії "Щедрий Дар" і "Стожар" на "зелену" енергію із соняшникового лушпиння

Кабмін розширює покриття за програмою страхування бізнесу від воєнних ризиків і спрощує подачу заявок - Свириденко

Кабмін визначив питання, що належать до компетенції першого віцепрем’єра Шмигаля

ТРЦ РайON на Троєщині в Києві працює за звичайним графіком

Кабмін погодив створення ІП "Буковина 1" у Чернівецькій області

"Нафтогаз" залучив від ЄІБ додаткові EUR50 млн на імпорт газу

НКРЕКП заявляє про повну відповідність закону прийняття рішення про підвищення прайскепів 16 січня

Під час війни ми не можемо проводити масштабної реконструкції та робити великих інвестицій в Україні – СЕО "Метінвесту"

Курсоутворювальною валютою для України залишається долар, а січневі коливання гривні мають сезонний характер – Гелетій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА