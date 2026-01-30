ТРЦ РайON на Троєщині в Києві працює за звичайним графіком

ТРЦ РайON (Миколи Лаврухіна, 4) на київській Троєщині працює в штатному режимі за звичайним графіком, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Arricano.

"Ми перебуваємо у тісному контакті із РДА щодо підтримки жителів Деснянського району та надаємо товари першої необхідності для підтримки наметового містечка біля нашого ТРЦ.

Враховуючи попередній досвід з тимчасовим закриттям ТРК "Проспект" (21 січня - ІФ-У), наразі технічна команда сконцентрована на тому, щоб забезпечити безперебійну роботу ТРЦ РайON хоча б за звичайним графіком в умовах критично низького температурного режиму", - прокоментували у пресслужбі.

Як повідомлялось, у четвер, 29 січня, Мінекономіки звернулося до торговельних мереж із проханням підтримати жителів Деснянського району Києва й організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів. Інформацію про початок роботи супермаркетів у цілодобовому режимі, а також перелік магазинів та їх адреси оприлюднила на своєму сайті Деснянська райдержадміністрація.

Компанія Arricano Real Estate PLC (Кіпр) через свої дочірні українські компані, володіє чотирма торговими центрами в Україні — ТРК "Проспект" і ТРЦ "РaйОN" у м. Київ, ТРК CITY MALL у Запоріжжі та ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі. За підсумками року всі ТРК групи прийняли понад 21 млн відвідувачів супроти 23 млн у 2023 році. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проектування. Компанія також веде будівництво київського ТРК Lukianivka.