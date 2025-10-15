Інтерфакс-Україна
12:29 15.10.2025

Arricano презентує маніфест сезону "Світло у простих речах"

Arricano презентує маніфест сезону "Світло у простих речах"

Arricano, провідний девелопер торговельно-розважальних центрів України, презентує новий сезонний маніфест - "Світло у простих речах".

Це філософія осінньо-зимового періоду, що нагадує: попри будь-які виклики, у кожному дні можна знаходити джерела тепла, енергії та внутрішнього спокою. Світло - це не лише радість. Це також момент затишку, усмішка близької людини, аромат кави, улюблена книга чи прогулянка торговим центром, де відчуваєш життя і підтримку спільноти.

Цього сезону Arricano закликає помічати ці прості прояви щастя й рівноваги, берегти їх і ділитися ними. Адже саме з таких моментів народжується відчуття стійкості, любові та віри у світле майбутнє.

"Світло у простих речах" - це не лише про емоцію. Це про життя, яке продовжується, коли ми здатні бачити добро навіть у дрібницях. Коли у звичних місцях знаходимо натхнення, а серед повсякденних турбот - час для себе й тих, кого любимо", - зауважила директорка з маркетингу Arricano Інна Морозова.

Для Arricano цей маніфест - ще один спосіб нагадати, що торговельно-розважальні центри можуть бути більше, ніж просто місцем для покупок. Усі ТРК девелопера продовжують розвиватися як простори для зустрічей і спілкування, де відчуваєш ритм міста, підтримку ком’юніті, де можна перепочити, відновити енергію та знову відчути зв’язок із життям.

Сезон "Світло у простих речах" - про тепло, яке кожен із нас може створювати й передавати далі. Про моменти, що дають сили жити, діяти і надихати інших, бо навіть маленьке світло здатне розсіяти темряву.

Наповнюйтесь позитивною енергією у затишних просторах Arricano. Анонси проєктів дивіться у соціальних мережах ТРК "Проспект", ТРЦ "РайON", ТРК «Сонячна Галерея» та ТРК CITY MALL.

Теги: #морозова #arricano #світло

