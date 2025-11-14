Інтерфакс-Україна
07:33 14.11.2025

На Кіровоградщині через нічну атаку без світла залишилися 16 населених пунктів

Внаслідок нічної ворожої атаки в Новоукраїнському районі Кіровоградської області пошкоджено лінію електропередач, без світла залишилися 16 населених пунктів, повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Без світла 16 населених пунктів, та частково Новоукраїнка", - інформує він.

За його словами, "бригади РЕМ ПрАТ "Кіровоградобленерго" вже приступили до відновлення електропостачання".

 

Теги: #кіровоградська #світло #атака

