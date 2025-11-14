07:33 14.11.2025
На Кіровоградщині через нічну атаку без світла залишилися 16 населених пунктів
Внаслідок нічної ворожої атаки в Новоукраїнському районі Кіровоградської області пошкоджено лінію електропередач, без світла залишилися 16 населених пунктів, повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
"Без світла 16 населених пунктів, та частково Новоукраїнка", - інформує він.
За його словами, "бригади РЕМ ПрАТ "Кіровоградобленерго" вже приступили до відновлення електропостачання".