На Кіровоградщині через нічну атаку без світла залишилися 16 населених пунктів

Внаслідок нічної ворожої атаки в Новоукраїнському районі Кіровоградської області пошкоджено лінію електропередач, без світла залишилися 16 населених пунктів, повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Без світла 16 населених пунктів, та частково Новоукраїнка", - інформує він.

За його словами, "бригади РЕМ ПрАТ "Кіровоградобленерго" вже приступили до відновлення електропостачання".