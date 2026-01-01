Інтерфакс-Україна
00:06 01.01.2026

У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

США можуть зупинити агресора, це можливо завжди, і у 2026 році так само можливо зупинити РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Чи здатна Америка зупинити агресора дуже швидко й рішуче? Однозначно. Чи хотілося б нам цього? Дуже. А коли це можливо? Завжди. А коли це потрібно вам? Та ще вчора нам це потрібно. І у 26-му році це можливо", - сказав Зеленський у новорічному зверненні.

"Санкції є – ми вдячні. Санкції кусають Росію, але спрацює тільки мертва хватка. Російська нафта вже дешевша, але їхні танкери мають зупинитися повністю, аби зупинилася війна", - додав президент України.

За його словами, російські заводи вже гальмують виробництво, але повинні зупинитися повністю, щоб окупант не просувався.

"І "томагавки" в українських руках довели б насправді тільки одне: мир не має альтернативи. І мир повинен бути. І підтримка. І сильна угода повинна бути. І тоді все спрацює", - наголосив Зеленський.

Голова Української держави зазначив, що не вся Європа це розуміє. Він додав, що не хоче, "аби таке розуміння до всіх у Європі прийшло одного дня о четвертій ранку – так, як це було в Україні". "Я не хочу, аби таке розуміння всім європейцям принесла техніка з літерою "Z" на їхніх вулицях. І коли Путін каже "да не собираемся мы на вас нападать", це перший дзвіночок, куди саме поїдуть його танки й полетять його дрони", - зауважив Зеленський.

