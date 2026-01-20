Україна веде переговори з інвесторами в США щодо проєктів, дотичних до військових технологій - Качка

Фото: Facebook @taras.kachka

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка повідомив про перемовини з американськими інвесторами з Кремнієвої долини щодо розвитку безпекових проєктів.

"Так, ми там ведемо мову про програмне забезпечення, про різноманітні екосистеми, які мають справи і з оборонними, військовими технологіями. Тут, звісно, ще не йдеться про повну участь, але ми рухаємося в цьому напрямку. Наприклад, я згадаю Олександра Камишина (радник президента України зі стратегічних питань – ІФ-У), який переконує президента розвивати цю промисловість", - сказав Качка під час дискусійної програми проєкту "Україна: на передовій майбутнього", який відкрив у вівторок Фонд Пінчука в Українському домі на полях Всесвітнього економічного форуму (DTA) у Давосі.

За його словами, українська сторона також вважає, що для Європи та США важливо використовувати поточний досвід Україні у війні "для того, щоб мати змогу себе захищати і подбати про безпеку для самих себе".

На питання про використання військових технологій в економіці віцепремʼєр відповів: "Так, це і відбувається". "Це енергія, яка розвивається у процесі здійснення проєктів. І я б хотів, насправді, бачити, що в консервативній частині уряду, давній, традиційній, яка працює у промисловості, у громадянському господарстві, все це відбувалося. А от в цифровій частині уряду, яка розробляє різноманітні технології для фронту, вони уже це використовують. І тут питання в тому, наскільки це буде інтегровано в західні економіки", - сказав Качка.

На питання, наскільки він впевнений в угодах з американською стороною, він відповів ствердно, і наголосив, "що ми зацікавлені в цьому, і вони підкріплені ретельно розробленими, добре проробленими документами". "Насправді, найкраще обґрунтування, яким можна підтримати ці проекти - це обопільна вигода, тому що це добре для обох сторін", - сказав Качка.