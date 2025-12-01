Інтерфакс-Україна
Події
20:41 01.12.2025

Україна вперше увійшла до глобального рейтингу виробників зброї

2 хв читати
Україна вперше увійшла до глобального рейтингу виробників зброї

АТ "Українська оборонна компанія" вперше увійшла до глобального рейтингу повноцінних виробників зброї, повідомив гендиректор АТ "УОП" Герман Сметанін.

"Україна вперше посіла власне місце в глобальному рейтингу як повноцінний виробник зброї. SIPRI опублікував свіжий рейтинг 100 найбільших виробників озброєнь у світі. Вперше в історії до списку увійшла українська компанія – Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", йдеться у повідомленні Сметаніна у телеграм-каналі у понеділок.

Він повідомив, що компанія зайняла 52 місце в загальному рейтингу зі 100; місце компанії за темпами росту - 6; доходи у 2024 році: $3,0 млрд; зростання в порівнянні з 2023-ім роком +41%.

"Загалом 100 найбільших компаній світу у 2024-му отримали $679 млрд від продажу озброєнь. Зростання забезпечили передусім США та Європа. Єдина регіональна група з падінням – Азія, здебільшого через скорочення доходів від озброєнь в Китаї", - зазначив Сметанін.

Лідери рейтингу: 1. Lockheed Martin (США) – $64,6 млрд (+3,2%); 2. RTX Corporation (США) – $43,6 млрд (+4,1%) 3. Northrop Grumman (США) – $37,8 млрд (+3,3%) 4. BAE Systems (Велика Британія) – $33,7 млрд (+6,9%) 5. General Dynamics (США) – $33,6 млрд (+8,1%)

За словами Сметаніна, "Укроборонпром" або підприємства, що входять до групи, мають активні партнерства майже з кожною з цих компаній.

Європейські виробники зброї зросли в середньому на 13% : Рейнметалл (Німеччина): +47%; BAE Systems (Велика Британія): +6,9%; Czechoslovak Group (Чехія): рекорд +193% (половина доходів – виробництво для України); Diehl (Німеччина): +53%.

"На цьому тлі +41% України – це рівень європейських країн, при тому, що жодна з них не працює у настільки складних умовах", - зазначив Сметанін.

Щодо темпів зростання – АТ "УОП" опинився на шостому місці в загальному рейтингу, а також став четвертою компанією в Європі за темпами росту: 1 Czechoslovak Group (Чехія) – +193%; 2 SpaceX (США) – +103%; 3 Mitsubishi Electric (Японія) – +87%; 4. Diehl (Німеччина) – +53%; 5. Rheinmetall – (Німеччина) – +47%; 6. АТ "УОП" (Україна) – +41%.

"Доходи двох російських компаній, що потрапили до рейтингу, зросли на 23% у 2024 році. Звіт фіксує високі обсяги виробництва боєприпасів, артилерії, бронетехніки й ракет, попри санкції та дефіцит імпортних компонентів", - зазначив Сметанін.

"2024 став рекордним для світової оборонної промисловості – доходи ста найбільших компаній сягнули $679 млрд, що є рекордно високим показником за весь час спостережень SIPRI. Зростання пояснюється підвищеним попитом у різних регіонах світу, а для частини європейських компаній додатковим чинником стала війна РФ проти України", - резюмував він.

 

Теги: #рейтинг #опк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:13 27.11.2025
IDS Ukraine увійшла до ТОП-10 найкращих роботодавців України 2025 року

IDS Ukraine увійшла до ТОП-10 найкращих роботодавців України 2025 року

11:44 26.11.2025
Українські банки залишаються надійними - РА "Стандарт-Рейтинг"

Українські банки залишаються надійними - РА "Стандарт-Рейтинг"

20:43 21.11.2025
Зеленський обговорив з міністром оборони Литви перспективи спільного оборонного виробництва

Зеленський обговорив з міністром оборони Литви перспективи спільного оборонного виробництва

13:43 12.11.2025
Лісовий анонсував запуск рейтингу індивідуальних досягнень науковців у 2026р.

Лісовий анонсував запуск рейтингу індивідуальних досягнень науковців у 2026р.

12:08 07.11.2025
Лише далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад $35 млрд

Лише далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад $35 млрд

15:12 03.11.2025
Драйвером розвитку ринку офісів замість IT стають міжнародні компанії зі сфери ОПК

Драйвером розвитку ринку офісів замість IT стають міжнародні компанії зі сфери ОПК

11:06 02.11.2025
Fitch підтвердило рейтинги Ощаду, Укрексіму та Сенс "ССС", Укрексіму підвищило рейтинг стійкості банку до "ccc-"

Fitch підтвердило рейтинги Ощаду, Укрексіму та Сенс "ССС", Укрексіму підвищило рейтинг стійкості банку до "ccc-"

19:43 21.10.2025
ПриватБанк піднявся на 37-ме місце серед найбільших еквайрів світу – Nilson Report

ПриватБанк піднявся на 37-ме місце серед найбільших еквайрів світу – Nilson Report

15:26 25.09.2025
Соцопитування "Рейтингу": У довірі до державних інституцій лідирує Нацгвардія, серед міжнародних партнерів – ЄС

Соцопитування "Рейтингу": У довірі до державних інституцій лідирує Нацгвардія, серед міжнародних партнерів – ЄС

ВАЖЛИВЕ

Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

ОСТАННЄ

Україна обговорює закупівлю винищувачів Rafale – зустріч Зеленського з керівництвом Dassault Aviation

ДОТ діяв професійно і етично при закупці бронежилетів у "Мілікон ЮА" - очільник АОЗ

Окупанти вдарили дроном по авто з цивільними на Харківщині, двоє людей поранено

Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

"Шахеди" атакували промислову інфраструктуру в Миколаєві

На засіданні фракції "Слуги народу" присутні тільки половина депутатів – нардеп Железняк

Шмигаль на зустрічі із Домбровскісом наголосив на важливості ухвалення рішення щодо репараційного кредиту

ВАКС заочно взяв під варту Міндіча

Європа має чіткий курс: жодного нав'язаного Україні миру - Мерц

Через ворожі обстріли у Херсонській області зазнали поранень 13 цивільних - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА