Україна вперше увійшла до глобального рейтингу виробників зброї
АТ "Українська оборонна компанія" вперше увійшла до глобального рейтингу повноцінних виробників зброї, повідомив гендиректор АТ "УОП" Герман Сметанін.
"Україна вперше посіла власне місце в глобальному рейтингу як повноцінний виробник зброї. SIPRI опублікував свіжий рейтинг 100 найбільших виробників озброєнь у світі. Вперше в історії до списку увійшла українська компанія – Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", йдеться у повідомленні Сметаніна у телеграм-каналі у понеділок.
Він повідомив, що компанія зайняла 52 місце в загальному рейтингу зі 100; місце компанії за темпами росту - 6; доходи у 2024 році: $3,0 млрд; зростання в порівнянні з 2023-ім роком +41%.
"Загалом 100 найбільших компаній світу у 2024-му отримали $679 млрд від продажу озброєнь. Зростання забезпечили передусім США та Європа. Єдина регіональна група з падінням – Азія, здебільшого через скорочення доходів від озброєнь в Китаї", - зазначив Сметанін.
Лідери рейтингу: 1. Lockheed Martin (США) – $64,6 млрд (+3,2%); 2. RTX Corporation (США) – $43,6 млрд (+4,1%) 3. Northrop Grumman (США) – $37,8 млрд (+3,3%) 4. BAE Systems (Велика Британія) – $33,7 млрд (+6,9%) 5. General Dynamics (США) – $33,6 млрд (+8,1%)
За словами Сметаніна, "Укроборонпром" або підприємства, що входять до групи, мають активні партнерства майже з кожною з цих компаній.
Європейські виробники зброї зросли в середньому на 13% : Рейнметалл (Німеччина): +47%; BAE Systems (Велика Британія): +6,9%; Czechoslovak Group (Чехія): рекорд +193% (половина доходів – виробництво для України); Diehl (Німеччина): +53%.
"На цьому тлі +41% України – це рівень європейських країн, при тому, що жодна з них не працює у настільки складних умовах", - зазначив Сметанін.
Щодо темпів зростання – АТ "УОП" опинився на шостому місці в загальному рейтингу, а також став четвертою компанією в Європі за темпами росту: 1 Czechoslovak Group (Чехія) – +193%; 2 SpaceX (США) – +103%; 3 Mitsubishi Electric (Японія) – +87%; 4. Diehl (Німеччина) – +53%; 5. Rheinmetall – (Німеччина) – +47%; 6. АТ "УОП" (Україна) – +41%.
"Доходи двох російських компаній, що потрапили до рейтингу, зросли на 23% у 2024 році. Звіт фіксує високі обсяги виробництва боєприпасів, артилерії, бронетехніки й ракет, попри санкції та дефіцит імпортних компонентів", - зазначив Сметанін.
"2024 став рекордним для світової оборонної промисловості – доходи ста найбільших компаній сягнули $679 млрд, що є рекордно високим показником за весь час спостережень SIPRI. Зростання пояснюється підвищеним попитом у різних регіонах світу, а для частини європейських компаній додатковим чинником стала війна РФ проти України", - резюмував він.