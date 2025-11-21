Зеленський обговорив з міністром оборони Литви перспективи спільного оборонного виробництва

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Литви Робертасом Каунасом, який уперше приїхав до України після нещодавнього призначення на посаду, повідомляється на сайті голови Української держави у п'ятницю.

Під час зустрічі сторони обговорили оборонні потреби України й перспективи спільного оборонного виробництва. Крім того, ішлося про шляхи співпраці в межах інструменту SAFE, спрямованого на посилення обороноздатності Європи загалом та України зокрема. Президент поінформував про актуальну дипломатичну ситуацію та наявні зараз можливості для закінчення війни.

Зеленський подякував Литві за приєднання до ініціативи PURL і внесок у закупівлю американської зброї.

Каунас наголосив, що Литва підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.