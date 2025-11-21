Інтерфакс-Україна
Події
20:43 21.11.2025

Зеленський обговорив з міністром оборони Литви перспективи спільного оборонного виробництва

1 хв читати

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Литви Робертасом Каунасом, який уперше приїхав до України після нещодавнього призначення на посаду, повідомляється на сайті голови Української держави у п'ятницю.

Під час зустрічі сторони обговорили оборонні потреби України й перспективи спільного оборонного виробництва. Крім того, ішлося про шляхи співпраці в межах інструменту SAFE, спрямованого на посилення обороноздатності Європи загалом та України зокрема. Президент поінформував про актуальну дипломатичну ситуацію та наявні зараз можливості для закінчення війни.

Зеленський подякував Литві за приєднання до ініціативи PURL і внесок у закупівлю американської зброї.

Каунас наголосив, що Литва підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

 

Теги: #литва #опк #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:47 21.11.2025
Трамп не має наміру знімати з РФ санкції, але наполягає на прийнятті Україною плану припинення війни до четверга

Трамп не має наміру знімати з РФ санкції, але наполягає на прийнятті Україною плану припинення війни до четверга

16:28 21.11.2025
Міністри оборони України та Литви обговорили посилення співробітництва у сфері ОПК

Міністри оборони України та Литви обговорили посилення співробітництва у сфері ОПК

13:22 21.11.2025
Україна передала Литві російського військового, який катував литовця - СБУ

Україна передала Литві російського військового, який катував литовця - СБУ

00:22 21.11.2025
Мережко після зустрічі фракції "Слуга народу" з президентом: якихось змін не очікується

Мережко після зустрічі фракції "Слуга народу" з президентом: якихось змін не очікується

21:59 20.11.2025
Нардепа Кривошеєва не пустили на зустріч фракції "Слуга народу" з Зеленським

Нардепа Кривошеєва не пустили на зустріч фракції "Слуга народу" з Зеленським

14:50 18.11.2025
ДТЕК вперше поставив 160 тис. куб м LNG з США в Литву

ДТЕК вперше поставив 160 тис. куб м LNG з США в Литву

18:43 17.11.2025
Україна та Литва узгодили перелік спільних науково-дослідних проєктів на 2026–2027рр

Україна та Литва узгодили перелік спільних науково-дослідних проєктів на 2026–2027рр

01:47 15.11.2025
Зеленський провів відеоконференцію з послами й консулами щодо пріоритетів на 2026 рік

Зеленський провів відеоконференцію з послами й консулами щодо пріоритетів на 2026 рік

12:08 07.11.2025
Лише далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад $35 млрд

Лише далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад $35 млрд

17:44 05.11.2025
Україна запропонувала допомогу Литві через можливі загрози з Білорусі - Зеленський

Україна запропонувала допомогу Литві через можливі загрози з Білорусі - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом

"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

Зеленський поговорив з Венсом – джерело

Зеленський пропонуватиме альтернативи до пунктів "плану 28", але без приводів звинуватити Україну в небажанні миру

Україна буде спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами, буде конструктивний пошук рішень – Зеленський

ОСТАННЄ

Співвласник Fire Point: Міндіч хотів 50% акцій компанії, але ми йому відмовили, ніяких обшуків у нас не було

Сибіга провів телефонні перемовини з керівниками зовнішньополітичних відомств європейських країн

Трамп вважає, що Зеленському доведеться обирати між мирним планом і подальшою боротьбою

Туск: унаслідок російської атаки на Тернопіль загинули громадянка Польщі та її семирічна донька

Глави МЗС України та Хорватії обговорили ситуацію на фронті, мирний процес і важливість європейської єдності

Сибіга поінформував главу МЗС Норвегії про переговори Зеленського з партнерами щодо припинення вогню

Президент Румунії вітає поновлені зусилля Трампа щодо припинення війни та підтверджує свою підтримку України

Мерц обговорив з Трампом план мирного урегулювання для України та домовився про наступні кроки

Історик Снайдер пояснює, чому російський план, який просувають США для України, не спрацює

Антикорупційні розслідування не повинні підірвати міжнародну підтримку України перед агресією РФ – розмова Сибіги з Каллас

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА